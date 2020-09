Vikinger blir ofte beskrevet som brutale og hevngjerrige menn og kvinner. Gjerne blonde i håret og av skandinavisk opprinnelse.

Ifølge historiebøkene seilte de fra nord – plyndret og herjet langs sin ferd i Europa. På sine reiser lagde de mange barn, både med sine egne, men også med fremmede.

Nå har en gruppe internasjonale forskere analysert arvematerialet fra 400 vikingskjeletter. Resultatene overrasker, og viser noe annet enn det historiebøkene hevder.

Kim Hjardar er norsk forfatter og historiker. Han har skrevet flere bøker om vikingene, og mener studien er viktig.

– DNA-bevisene både bekrefter og avkrefter ting vi tidligere har trodd. Denne forskningen gir også historikere nye verktøy å jobbe med, sier han til NRK.

Studien blir omtalt som den største studien av viking-DNA noensinne, og er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

BLONDT HÅR: Denne illustrasjonen er for mange en ganske kjent framstilling av vikinger. Alle de tre personene i bildet har et skandinavisk utseende. Foto: Illustrasjon av Anders Kvåle Rue, til boka Vikinger / Schibstedt forlag

Gener fra Asia

I løpet av seks år har forskere fra Danmark og Storbritannia analysert genomet til 442 vikinger. Et genom er det fullstendige arvematerialet i en organisme.

Det er ganske vanlig å tro at vikinger kommer fra Skandinavia, men resultatene av de genetiske analysene forteller noe ganske annet.

Det viser seg nemlig at mange av vikingene hadde forfedre med gener fra både Asia og Sør-Europa.

Dette viser at den genetiske historien til Skandinavia ble påvirket av fremmede gener før vikingtiden startet. Resultatene gir oss svar på historiske spørsmål om europeernes opphav. Det forteller Dr. Ashot Margaryan, som er forsker på prosjektet.

Men dette var ikke det eneste DNA-analysene avslørte.

MASSEGRAV: Omtrent 50 hodeløse vikinger fra ei grav i Dorset i Storbritannia. Flere av dem er benyttet i forskerprosjektet. Foto: Dorset County Council/Oxford Archaeology

Påvirket av filmer og bøker

Ordet viking kommer fra det skandinaviske begrepet «vikingr» som betyr pirat. Vikingtiden omhandler perioden fra omtrent år 800 etter vår tidsregning til rundt 1066.

Ifølge hovedforsker Eske Willerslev får man gjennom bøker og filmer et inntrykk av at vikingene var et folk som reiste mye rundt. På kryss og tvers av landegrenser.

Under disse reisene skal de, ifølge historien, ha formert seg titt og ofte.

Men dette kan også vise seg å være feil.

For i studien fant forskerne flere genetiske forskjeller mellom ulike vikingpopulasjoner i Skandinavia. Dette viser at vikinger var langt mer isolerte enn først antatt, forklarer Willerslev.

– Frikjent for folkemord

Den moderne framstillingen om at vikinger ofte hadde blondt hår skal heller ikke være riktig. Ifølge DNA-analysene hadde svært mange av dem brune lokker.

I tillegg fant forskerne ut at folkeslaget kalt piktere, ble vikinger uten skandinavisk innblanding. Pikterne levde i det sentrale og nordlige Skottland.

– Dette med pikterne er ganske interessant. Her har man vært usikker på om det var folkemord eller assimilering som foregikk da vikingene ankom Orknøyene og Skottland. Nå vet vi at vi kan frikjenne vikingene fra anklagen om folkemord, sier historiker Kim Hjardar.

Vikingtiden Ekspandér faktaboks I Norden betegnelse på tidsrommet ca. 800–1050 (tidlig middelalder). Perioden har fått navn etter vikingferdene. Det første kjente vikingangrepet ble foretatt mot klosteret Lindisfarne i Nord-England i 793. I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen yngre jernalder. Vikingtiden kjennetegnes av befolkningsvekst, økt handel med Europa, sentralisering av makt og overgangen fra norrøn religion til kristendom. Vikingtidssamfunnet ble av forskere tidligere karakterisert som et ættesamfunn, men er nå oftere kalt et nettverkssamfunn. Dette endrede synet kommer delvis av at slektskapssystemet var bilateralt, altså at individet regnet slekta med både mors- og farssiden. Dette gjør at individet hadde relasjon til for eksempel fettere eller onkler på begge sider av familien, og styrken av båndene kunne variere avhengig av situasjonen. På grunn av sine plyndrings- og handelsferder og sine koloniseringsfremstøt, kom vikingene til å sette et sterkt preg på europeiske forhold i mer enn 200 år. Det var flere forutsetninger som gjorde dette mulig. En av disse var skipsbyggingskunsten. I århundrene før vikingtiden var havgående fartøyer blitt utviklet. Kilde: Store norske leksikon

Vil endre innhold i historiebøker

Leder av prosjektet, professor Eske Willerslev, mener funnene endrer det moderne bildet av vikingene, og at historiebøkene bør oppdateres som følge av dette.

Historiker Kim Hjardar er ikke direkte uenig.

– Det er i alle fall mye som bør understrekes ytterligere, spesielt i skolebøker som behandler temaet relativt overfladisk. Mye av det som kommer fram i denne forskningsrapporten er allerede en del av den moderne historien rundt vikingene. Men på grunn av DNA-bevisene kan man nå si det med faglig tyngde, sier han.