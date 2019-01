De fleste har lært at vinter og sommer oppstår fordi jordas akse er skjev på sin ferd rundt sola. Det gjør at Nordpolen peker mot sola i juni, mens Sydpolen peker mot sola i januar og gir sommer og vinter.

Nær sola om sommeren

Men det som har betydning for Sahara er en annen effekt. For å forklare den må vi starte med at banen til jorda rundt sola ikke er en sirkel, men en ellipse.

Jorda er på sitt nærmeste når vi har vinter. Det gir generelt mildere vintere her enn på den sørlige halvkule.

Av samme grunn har den sørlige delen av jorda mer solinnstråling om sommeren enn oss, fordi jorda er lengst unna sola når vi har sommer. Men det gjelder bare den tida vi lever i nå.

For her kommer jordas vingling inn og endrer dette over tid. Jordas akse endrer retning ved at den vingler rundt som en snurrebass i ferd med å miste fart. En runde med vingling varierer i tid, men for enkelhets skyld kan vi si at det tar rundt 20 000 år.

Vinglingen avgjør hvilken halvkule som er nærmest sola om sommeren. Og det er dette forskerne mener avgjør Saharas skjebne.