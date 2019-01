Det mest slående inntrykket etter et år på klimareise, er hvor mange forskjellige ting som har skjedd med landet vårt. Bare det siste året har vi sett varmerekorder, regnrekorder og ekstremvær – men også langsiktige, stille endringer. Det er altså for sent å hindre at Norge og verden forandres. For endringene er allerede i full gang.