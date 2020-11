Hvert år dør omtrent 3 millioner mennesker på verdensbasis som følge av alkohol. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon.

Når alkoholen kommer i blodet vårt, påvirker den store deler av kroppen. Blant annet hjernefunksjon, sirkulasjon og til og med neglevekst. Ved et visst nivå kan spriten skade sentrale organer og føre til død.

Nå har en gruppe forskere fra Canada funnet en metode som får kroppen til å kvitte seg med alkohol raskere enn noen gang. Hele tre ganger raskere enn leveren kan klare.

– Dette er potensielt litt revolusjonerende. Det at man øker eliminasjonen såpass mye, er overraskende, sier Jørgen Bramness til NRK. Han er rusforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Studien er publisert i tidsskriftet Scientific Reports, som eies og drives av anerkjente Nature.

ALKOHOLFORGIFTNING: De fleste eliminerer etanol fra blodet med en hastighet på rundt 0,15-0,20 promille per time, mens alkoholavhengige kan forbrenne alkohol med en hastighet på nesten det dobbelte.

Hyperventilering gjør susen

Leveren vår renser kroppen for omtrent 90 prosent av alkoholen vi inntar. Dette skjer med en jevn og konstant hastighet. Foreløpig finnes det ingen andre metoder, utenom dialyse, som fjerner sprit fra blodet.

Altså har dette vært omtrent det eneste alternativet man har for å behandle livstruende nivåer av alkoholforgiftning. Men nå håper de canadiske forskerne at den nye oppdagelsen kan tas i bruk til medisinske formål i framtiden.

De har nemlig funnet ut at man kan puste alkoholen ut av kroppen.

Ved hyperventilering kan nemlig lungene kvitte seg med alkohol tre ganger raskere enn leveren, viser studien.

OPPSIKTSVEKKENDE: Rusforskeren har tro på at denne kunnskapen kan benyttes i akuttmedisinsk sammenheng.

– Rart ingen har tenkt tanken før

For å klare å hyperventilere trenger man hjelp. Å gjøre dette ukontrollert er ikke et alternativ, ifølge forskerne. Når man puster i et slikt tempo, kvitter kroppen seg med store mengder karbondioksid. Dette fører igjen til at man kan miste bevisstheten.

Men ved hjelp av en innretning bestående av et ventilsystem, noen forbindelsesrør, en maske og en liten tank med komprimert karbondioksid, kan hyperventileringen skje kontrollert.

Selve apparatet i denne studien er ikke nytt. Det brukes i andre sammenhenger, som ved forgiftning av blant annet karbonmonoksid. Men aldri før har utstyret vært testet i forbindelse med alkohol.

Rusforsker Bramness synes det er merkelig.

– Det er nesten rart at ingen har tenkt på dette tidligere, sier han.

Overlege: Dette er helt nytt

Gudrun Høiseth er overlege ved Oslo universitetssykehus. Hun er ikke kjent med selve apparatet, men synes forskningen er interessant.

– For meg er det nytt at man kan klare å øke utskillelsen av alkohol i blodet såpass mye. Så dette er absolutt interessant.

Likevel understreker hun at tallene som blir brukt i studien viser hvor mye raskere det går under selve behandlingen. Når man tar pauser vil promillen stige.

– Men det har helt klart potensial, sier hun.

OVERLEGE: Gudrun Høiseth mener studien beviser at man kan øke elimineringen av alkohol i kroppen.

Koster lite

I studien testet forskerne apparatet på fem friske menn. Alle hadde en promille på rundt 1. Forsøkene gikk over flere dager, og sammenlignet med leverens evne til å eliminere alkoholen fra blodet, var lungene alltid mer effektive.

Ifølge Jørgen Bramness er dette en oppsiktsvekkende oppdagelse, men rusforskeren mener likevel man trenger videre undersøkelser før man kan konkludere.

– Testpersonene hadde 1 i promille, og da er det jo ikke snakk om alkoholforgiftning. Det blir spennende å se resultatet når promillen er høyere. Men jeg tror absolutt kunnskapen vil komme til nytte i akuttmedisin.

Ifølge hovedforsker på prosjektet, Joseph A. Fisher, er hjelpemiddelet en enkel enhet å produsere. Apparatet er på størrelse med en liten koffert, og Fisher sier det kan lages hvor som helst i verden.

Nå håper han flere vil teste ut utstyret i forbindelse med alkoholforgiftning, slik at man få ytterligere svar på om dette kan være noe for framtiden.