Politiet: Verste tyveribølge på 50 år – mange er redde

Tyver har stjålet en GPS fra båten til Per Kristian Nilsen. Totalt 20 båter i samme båthavn har vært utsatt for innbrudd de siste ukene. – De har endevendt hele båten på jakt etter verdisaker. Det blir en stor jobb og få ordna opp her inne, sier Nilsen.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK