Støtten til å elektrifisere sokkelen slår sprekker

Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Norsk olje og gass

– Forutsigbarhet er den viktigste rammebetingelsen vår næring får fra Stortinget. Det er veldig uheldig med en politisk snuoperasjon motivert av dagens situasjon med høye kraftpriser. En snuoperasjon på elektrifisering av deler av sokkelen vil sette klimaarbeidet i olje- og gassnæringen på stedet hvil og være et stort steg tilbake for Norges klimaambisjoner.

Terje Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet

– Eg synest dette er et godt forslag frå Frp, med ein god grunngiving, som i hovudsak er i tråd med vårt syn på at eventuell elektrifisering av installasjonar på sokkelen ikkje må baserast på kraft frå land. Vi meiner oljeindustrien må imøtekomme sine utslippsforpliktelser på egen kjøl, enten det er ved elektrifisering frå andre kjelder, andre teknologiske grep eller aktivitetsbegrensninger.

Jon Evang, fagansvarleg for energi i Zero

– Å elektrifisere sokkelen er eit klimatiltak som vil ha reell effekt, også utanfor Noreg. Aller høgast utslepp får bruken av gass når den forbrennes i ineffektive gasskraftverk på plattformene. På kort sikt brukast den vesentleg meir effektivt i europeiske gasskraftverk. EUs kvotesystem er no innretta for å ta omsyn til slike tiltak. Jo raskare utsleppskutt, jo fleire kvotar vil bli sletta. Men det viktigaste poenget er at all klimapolitikk handlar om å kutte bruken av fossil energi, enten det er eit gasskraftverk på sokkelen eller kullkraftverk i Tyskland. Men forslaget illustrerer godt kraftdilemmaene vi står i no, og vi må unngå at elektrifisering av sokkelen blir ein showstopper for grøn industri. Dette understrekar vårt poeng om at elektrifisering av plattformer i mykje større grad må løysast med havvind, enn det oljebransjen legger opp til. Her må regjeringa på bana.

Frederic Hauge, leiar i Bellona

– Noko kraft frå land er antakeleg heilt nødvendig for å nå klimamåla. Vi må raskt kome i gang med både karbonfangst og havvind, men utan kraft frå land vil det bli svært vanskeleg å halvere utsleppa innan 2030. Frp har inga løysingar på klimakrisen, og Stortinget kan ikkje la Frp ta styringa på klimapolitikken. Bellona meiner at regjeringa og olje- og energiminister Mjøs Persen bør sette ned ein hurtigarbeidande gruppe for å finne ein løysing for utsleppskutt på norsk sokkel, som verken dikterast av enkelte parti eller næringa sjølv. Om ikkje regjeringa sjølv tar initiativ, bør Stortinget be om det, slik at vi kjem oss vidare frå denne debatten.

Frode Alfhem, forbundsleiar i Industri Energi

– Frp var ein del av det brede stortingsfleirtalet som var med på å auke målet for utsleppskutt på norsk sokkel til 50 prosent. Bransjen fokuserer sjølvsagt på å levere det nasjonalforsamlinga vår har bestemt at dei skal levere. Frp er klare over at det berre er to måtar å nå det målet på: elektrifisere eller stenge produksjon. Så får de bestemme seg for noko som de føretrekkjer da. At Rødt og MDG er imot elektrifisering er ikkje overraskande.

Jørn Th. Prangerød, rådgivar i Fellesforbundet

– Om vi ikkje elektrifiserer sokkelen og framleis skal nå Stortingets og Noregs klimaforpliktelser om halvering innan 2030, så må utsleppa takast enda meir ned andre stader, altså i industri, veg, transport, jordbruk osv. Det vil vere enda meir krevjande og vil bli mykje meir merkbart for folk flest, som vel framleis er Frp sitt slagord. Med dette forslaget er eg redd partiet gjer olje- og gassindustrien ein bjørneteneste. Om ikkje næringa reduserer sine utslepp, vil motstanden mot denne næringa auke betydeleg og gi motstanderne enda sterkare klimaargument fram mot 2030.