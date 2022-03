Laber støtte til forslag om å skrote straum til plattformene

Ole André Myhrvold, energipolitisk talsperson i Senterpartiet

– Når vi står ovenfor et potensielt kraftunderskudd i 2026 må vi revurdere strømbruken og prioritere industri og folk. Uten utvikling av industrien når vi ikke klimamålene – derfor må vi iverksette tiltak som vil øke kraftproduksjonen og vurdere hvert enkelt videre elektrifiseringsprosjekt. Om vi mister viktige industribedrifter på grunn av høye strømpriser, så kommer de neppe tilbake. I tillegg må vi ikke glemme husholdningene som i disse dager opplever historisk høye strømpriser. Begge deler er uakseptabelt. Senterpartiet og regjeringens mål er nok rimelig, fornybar kraft til folk og industri.

– Vi i Senterpartiet er opptatt av at eventuell elektrifisering skal sikre norske arbeidsplasser og utslippskutt, ikke virke negativt. Frp sitt forslag er sett i lys av kraftsituasjonen og situasjonen i Europa lettvint og unyansert. Frp har gjennom to Stortingsperioder og flere olje- og energiministre ført en politikk for storstilt elektrifisering av sokkelen, bygging av utenlandskabler og avtaler som har gitt fra oss styringsretten over eksporten. Da blir det for enkelt å skylde på regjeringen som jobber for en lav strømpris og norsk industribygging.

– Vi er ikke prinsipielle motstandere av elektrifisering, men for der det er lurt. For eksempel av Wisting-feltet, som fordi det ikke er nok gass i feltet til å være selvforsynt med kraft må ha strøm fra land for å bli realisert.