NRK har kontaktet Helse Bergen om oppfølgingen av «Trine». Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord for psykisk helsevern i Helse Bergen svarer:

«Mange pasienter har i den perioden samfunnet har vært nedstengt på grunn av covid-19 opplevd begrenset adgang til spesialisthelsetjenesten. Stort sykefravær og harde prioriteringer har I de to årene ført til at noen pasienter har måttet vente lenger enn normalt, noen har fått færre konsultasjoner enn planlagt og noen opplever at behandlere har vært syk og de ikke har blitt fulgt opp i tråd med behandlingsplanene og kommet bak i køen.

Helse Bergen har spesielt grepet tak i den siste problemstillingen og bedt om at rutiner for fravær av behandlere følges nøye opp, og at vi slipper slike avvik fremover. Når det gjelder kapasitet for å ta unna ventelister så er det et langsiktig arbeid som vil pågå kontinuerlig utover hele året».