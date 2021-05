Bufdir gir faglige anbefalinger og utvikler tiltak for barnevernet, mens det kommunale barnevernet har ansvar for å sikre hjelp til det enkelte barn. Divisjonsdirektør Anders Henriksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) svarer:

Når gjelder meldeplikten til barnevernet?

– Helsevesenet, eller andre som jobber i det offentlige, skal melde fra til barnevernet når det er grunn til alvorlig bekymring for et barns omsorgssituasjon. Det er en skjønnsmessig vurdering, men det «skal en del til». Det skal være ganske alvorlig før man har en plikt til å melde. Et rusproblem hos foreldre vil være noe som utløser meldeplikt. Det handler om hva vi vet om foreldres rusproblemer, og hvordan det påvirker barn.

Hva skal til for at barnevernet undersøker en bekymringsmelding?

– Terskelen for å åpne en undersøkelse for barnevernet er ikke veldig høy. Om meldingen har et innhold som gjør at det er grunn til å tro at man vil ha behov for å sette inn hjelpetiltak og støtte, så vil det være tilstrekkelig.

Hvordan forholder barnevernet seg til familier hvor en eller begge foreldrene har et alkoholproblem?

– Foreldre som ønsker hjelp og få til endring, har liten grunn til å være bekymret for barnevernet. Har man et alvorlig alkoholproblem, vil man sannsynligvis trenge oppfølging fra helsemyndighetene. Barnevernet kan da bidra med samtaler, støtte og avlastning i en periode der foreldrene må bruke ekstra med energi og tid på å jobbe med et problem. Det å støtte opp under foreldrerollen i en vanskelig situasjon der man får hjelp, vil være en veldig viktig jobb for barnevernet.

Hvor vanlig er det at foreldre med et alkoholproblem blir fratatt omsorgen for barn?

– Det skal være alvorlig før noen fratas omsorgen for sine barn, uten at det er forsøkt å få til endring og satt inn hjelpetiltak. Det barnevernet stort sett driver med er hjelp og bistand til foreldre i en vanskelig situasjon. Av alle undersøkelser som åpnes av barnevernet, så er det mindre enn én prosent av dem som ender med en omsorgsovertakelse. Hovedfokuset til barnevernet er å legge til rette for at barn kan bo sammen med sine foreldre. Det har kjempestor verdi å opprettholde familiebånd. Både for barn og foreldre.

Kan man være en god omsorgsperson selv om man er avhengig av alkohol?

– Er du avhengig av rus, så påvirker det deg som omsorgsperson. Vi vet at det å vokse opp med foreldre som ruser seg, innebærer store belastninger for barn.

Hva tenker du om at foreldre med rusproblemer vegrer seg for å søke hjelp, fordi de frykter konsekvensen av at barnevernet blir involvert?

– Det er forståelig. Det handler om at barna er det aller viktigste for alle foreldre uavhengig av om du har rusproblemer eller ikke. Derfor er det også viktig at foreldre tenker på alle konsekvenser for barnet, og nettopp derfor søker hjelp.

Hva gjør barnevernet for å ivareta barnet, når foreldrene har et rusproblem?

– Barnevernet snakker med både foreldre og barn, og lar barnet selv fortelle hvordan det har det. Alle vurderinger barnevernet tar skal være basert på hva som vil være det beste for barnet. Det å bo sammen med sine foreldre og få hjelp hjemme, er det som normalt sett vil være til barns beste.