Nils (59) vil ha slutt på Isbilens markedsføring: – Hører den i syv timer hver gang

– Jeg kan forstå at noen synes det er en koselig lyd.

Nils Bull (59) sitter i en hengekøyestol utenfor huset sitt i Hordnes i Fana. Herfra har han panoramautsikt over hele Fanafjorden.

Til lyden av fuglekvitter lar han tankene vandre. Slik henter han krefter.

Men én gang i måneden blir denne stunden avbrutt av Edvard Griegs «Norsk Dans nr. 2».

Da kommer nemlig Isbilen på rundtur i nabolaget hans.

– Det knyter seg i magen. Den er offensiv, og trenger seg innpå oss.

– Blir helt ko-ko

Det er én viktig grunn til irritasjonen:

Isbilen beveger seg langs fjorden der han bor. Og fordi lyd bærer raskere over vann enn luft, blir melodien tydelig i timevis.

– Jeg hører den i syv timer hver gang. Du blir helt ko-ko til slutt.

Isbilen har vært et fast innslag i gatene her siden 1996. Siden da har han tålt lyden. Holdt ut, hver eneste gang.

Men da bilen kjørte rundt i nabolaget i flere timer på første pinsedag i år, tok tålmodigheten brått slutt.

– Når jeg har hørt melodien 50 ganger, så begynner den å surre inni hodet mitt. Jeg tenkte: Dette orker jeg ikke lenger. Nå protesterer jeg.

Han mener at det er prinsipielt galt å drive med lydmarkedsføring i et fredelig nabolag.

– Det er ikke nødvendig i vår teknologiske tid, hvor vi har apper og SMS-er som kan varsle om hvor den bilen er.

UNØDVENDIG: Isbilen forstyrrer freden og roen. Det er ikke nødvendig å drive markedsføring med lyd i vår teknologiske tid. En app eller SMS-varsling kunne gjort samme nytten, mener Nils Bull. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Vil fortsette å bruke lyd

Den Norske Isbilen har rundt 100 biler i stallen, som selger is over hele landet. For å varsle kundene om at de er i nærheten, bruker de lyd.

Til tross for at noen reagerer på den, vil ikke selskapet slutte å spille av kjenningsmelodien når de selger is.

– Folk må jo vite at vi kommer, sier administrerende direktør Morten Kolseth i Den Norske Isbilen.

Han understreker at isbilen allerede varsler kundene gjennom SMS.

Men det er ikke nok. Om de skulle sluttet å markedsføre seg med lyd, ville de tapt salg.

– Det er ikke alle som sjekker telefonen regelmessig. Vi har hatt tilfeller der vi ikke har hatt lyd. Da ser vi at vi får mange kundehenvendelser fordi de ikke finner Isbilen.

Han sier at selskapet får langt flere klager fra folk som ikke hører isbilen, enn fra dem som mener at lyden er for høy.

VIL IKKE SLUTTE: Isbilen vil ikke slutte å spille av kjenningsmelodien, sier administrerende direktør Morten Kolseth i Den Norske Isbilen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Oslo har lydforbud

Da helligdagsfreden røk, sendte Nils Bull klagebrev til Bergen kommune.

Men det førte ikke fram.

Markedsføringsloven setter ikke forbud mot lydreklame.

Isbilene er ikke godkjenningspliktige. Kommunen har derfor aldri tillatt virksomheten, fikk han til svar.

Men lydreklame kan reguleres i de lokale politivedtektene, som bestemmes av den enkelte kommune.

I dag er det forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd og lys i Oslo. Men en slik bestemmelse finnes ikke i politivedtektene i Bergen.

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) sier at lydreklame ikke har vært en problemstilling i kommunen tidligere.

– Når vi får meldinger som dette, så skal vi ta det til vurdering, så klart. Men det er ulike hensyn som veies opp mot hverandre, sier hun.