Staten skjerpar jakta på jegerar som grisekøyrar

Ingrid Liland, nestleiar i Miljøpartiet Dei Grøne

– Det er bra med auka tilsyn for å verne naturen og dyrelivet vårt, samtidig som det er synd at ei slik opptrapping ikkje har skjedd tidlegare når vi veit at omsynslaus køyring i utmark har forårsaka skadar på natur og dyreliv over lengre tid. Det er urovekkjande at Senterpartiet i praksis jobbar for å liberalisere motorisert ferdsel i utmark, gjennom å vilje overlate alt ansvar for slik ferdsel til kommunane gi kommunane auka sjølvråderett. Det er dårleg politikk for beitenæringa, naturen og dyrelivet i utmarka, som allereie blir trua av nedbygging og anna negativ menneskeleg påverking. Vi må slutte å behandle naturen som kva leikeplass som helst.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdsnaturfondet

– Det er svært bekymringsverdig at styresmaktene avdekkjer så mange tilfelle av ulovleg motorferdsel i naturen. I ei tid med naturkrise, der mange talet på artar slit og er i tilbakegang, er det avgjerande at naturen får meir pusterom og at vi tek betre vare på han, slik vi har forplikta oss til i naturavtalen. Derfor er det ikkje berre bra, men heilt nødvendig at miljøstyresmaktene no aukar tilsynet med motorferdsel, og slår ned på denne typen miljøkriminalitet.

Christian Steel, Sabima

– For å stanse naturkrisa og følgje opp internasjonale forpliktingar, må vi stanse øydelegging av natur. Det gjeld alle, også friluftslivet. Dei fleste jegerar opptrer i tråd med lover og reglar, og det er bra at SNO vil styrkje tilsynet med motorferdsel og slå hardt ned lovbrot så ròtne egg blir fjerna. Motorkøyretøy som blir brukt ulovleg på denne måten bør beslagleggjast. Vi oppmodar også jegerar til å bruke motorkøyretøy til uthenting av vilt berre der det er nødvendig, og så skånsamt som mogleg.

Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre

– Det er veldig bra at Miljødirektoratet tek tak i ulovleg barmarkskøyring med motorkøyretøy. Vi kan ikkje tillate at det aukar i omfang. Dette viser også at Statens naturoppsyn bør få auka budsjetta sine for å sjå til at reglar som er oppretta for å ta vare på natur blir følgde.

Carlo Aall, professor ved Vestlandsforsking

– I 1985 var vi to studentar ved dåverande Noregs landbrukshøgskule som truleg gjorde den første studien av problem med barmarkskøyring i utmark. Vi såg då på køyrespor frå reindriftsnæringa innanfor gensene i Reisa nasjonalpark i Troms. Ein av konklusjonane våre var at det er nødvendig å avgrense tilgangen på køyretøy om ein skal avgrense ulovleg bruk, eit forslag som i praksis aldri har vorte følgt. Sidan då har omfanget av barmarkskøyring auka i både omfang og karakter; no er det ikkje berre genuin nyttekøyring men også fritidskøyring som utgjer problemet. Med aukande press frå vegbygging inn i dei siste restane av urørt natur knytt til utbygging av hyttefelt og vindkraftanlegg, så er det naturleg å forvente auka barmarkskøyring, gitt at det i praksis er fritt fram. Gitt at styresmaktene ikkje ser ut til å vilje avgrense verken kjøp av denne typen køyretøy (ATV) eller utbygging i utmark sit ein igjen med alternativet å auke tilsynet med ulovleg barmarkskøyring. Det er på den eine sida bra, men vil lett auke konfliktnivået ut frå den naturlege tanken som brukarar av ATV har: Viss det er lov å kjøpe ATV, og det er lov å byggje stadig fleire vegar inn i utmark, kvifor skal det då vere ulovleg å bruke ATV i utmark?