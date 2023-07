– Jeg synes det er litt rart at det blir en kampsak, når vi allerede har enormt med snøskuter- og barmarksløyper her oppe, sier Lars Krempig, naturfotograf og pappa til Villmarksbarna fra NRK-serien med samme navn.

54-åringen er opprinnelig fra Voss, men har bodd 28 år i Finnmark, hvor han jobber som lærer ved Alta folkehøgskole.

Det var den jomfruelige naturen og de enorme villmarksområdene med muligheter for jakt, fiske og bærplukking som dro han nordover.

Naturfotograf og lærer ved Alta folkehøgskole, Lars Krempig, rydder bort skiene for vinteren. Foto: Hanne Larsen / NRK

Nå ser han med uro på at stadig flere politiske parti nærmest kappes om å åpne opp vidda for mer motorisert ferdsel.

– Jeg skulle ønske politikerne heller hadde fokus på varemerket til Finnmark, som nettopp er den uberørte naturen og de fantastiske mulighetene for friluftsliv.

– Og man må ikke bruke motor for å komme seg ut, legger Krempig til.

Hyller lovbrudd

Men nettopp mer kjøring er det stadig flere politikere i Finnmark som ivrer for. Blant annet parlamentarisk leder i Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven.

I et leserinnlegg som er publisert i flere medier i vår, blant annet i Dagsavisen, hyller hun de som bryter dagens motorferdselslov:

«Jeg vil sende min takk til alle som bryter loven! Som drar ulovlig til fiskevann, som plukker multer på myrer og forteller oss andre om tilstanden i vår utmark. Som kjører for turens skyld, så noen fortsatt vet og kan snøens mange egenskaper, og ser endringer i naturen. Uten dem hadde kunnskapen allerede dødd ut.»

Toril Bakken Kåven er parlamentarisk leder i Nordkalottfolket og driver samtidig sin egen utmarksgård i Alta. Foto: Hanne Larsen / NRK

Dette ryster Lars Krempig.

– At en politiker kan oppfordre til lovbrudd er jo helt vanvittig, sier han.

Toril Bakken Kåven sier til NRK at hun forsvarer det hun har skrevet.

Hun mener gamle tradisjoner som bærplukking, jakt og fiske står i fare om ikke folk får komme seg til fjells med moderne hjelpemidler.

– Dagens motorferdselslov hindrer oss i å benytte de områdene våre forfedre brukte. Mange av vannene og bærmyrene er så langt inne på vidda at det vil være umulig å gå dit på en dag, sier hun.

Motorferdsel i utmark Ekspander/minimer faktaboks Motorferdsel i utmark er forbudt, med unntak for formål som er direkte tillatt etter lov eller forskrift om motorferdsel i utmark. I tillegg kan det gis dispensasjon til nærmere bestemte formål. Det kan være transport av ved og bagasje og utstyr til egen hytte. Før du går til innkjøp av kjøretøy bør du derfor vite at du har lov til å kjøre. Kommunen kan i tillegg gi dispensasjon for bruk av snøskuter vinterstid, eller til barmarkskjøring sommerstid, til særskilte formål som er beskrevet i motorferdselloven eller tilhørende forskrifter. Snøskuterløyper og barmarksløyper Snøskuterløyper og barmarksløyper er også unntak fra hovedregelen om at all motorferdsel i utmark er forbudt.



Barmarksløyper eksisterer kun i Finnmark og det er ikke adgang til å vedta nye barmarksløyper. Fylkesmannen har vedtatt kommunevise forskrifter for barmarsløyper i Finnmark der det tidligere har vært tradisjonelle ferdselsårer og motorferdsel har vært tillatt. Kjelder: Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Frp har fått selskap

Finnmark har 6000 kilometer med skuterløyper, mer enn det er bilveier, og 700 kilometer med barmarksløyper.

Men dette er ikke nok, ifølge flere. Frp var lenge alene om å mene at dagens motorferdselov er for streng, men de siste årene har de fått selskap fra andre partier.

Både i fylkespolitikken og på Sametinget er det svært mange som vil liberalisere dagens lov. Deriblant posisjonspartiet NSR (Norske Samers Riksforbund), og partiet som puster dem i nakken – Bakken Kåvens parti, Nordkalottfolket.

De stilte liste til Sametinget ifra 2005 og ble etablert som parti i 2016.

Anført av Bakken Kåven er de på rekordtid blitt en betydelig maktfaktor på Sametinget, som nest største parti. I år stiller de også liste til fylkestinget.

Kjernesaken er at flere skal kunne høste av naturen ved hjelp av motoriserte kjøretøy. Et budskap som har klangbunn hos mange finnmarkinger.

Partiet mener reindrifta legger beslag på for store landområder på bekostning av andre interesser, og har derfor også høstet mange stemmer blant fastboende samer.

Bakken Kåven driver selv med utmarksnæring. Hun lager mat og drikker av planter og urter hun finner i naturen. Likevel hevder hun at dette ikke handler om henne, men om alle de andre, som hun mener er fratatt retten til å drive med innhøsting.

– Skal vi noen gang ha sjans å lære opp ungene våre til å like naturen og komme seg ut å plukke bær, så må vi faktisk få dem dit, sier Bakken Kåven.

– Voldsom slitasje

Knut Ingar Olsen i partiet Rødt i Alta tilhører et mindretall av partier som mener dagens lov fungerer godt nok. Han steiler når han hører Bakken Kåven snakke om at man må kjøre barna ut i naturen.

– Man trenger ikke kjøre ungene langt inn på vidda for å bli glad i naturen og lære dem å bruke kniv og plukke bær, sier Olsen.

Knut Ingar Olsen i Rødt og Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket møtes til en diskusjon om hvordan utmarka i Finnmark skal brukes. Foto: Hanne Larsen / NRK

Han mener den politikken som stadig flere støtter er et skritt i gal retning.

– Vi går i motsatt retning av det vi bør gjøre med hensyn til klima og miljø. Det er allerede en voldsom slitasje på vidda slik den er brukt i moderne tid. Også når det gjelder reindriftas bruk av motoriserte kjøretøy, sier partilederen.

– Vi snakker ikke om å lage nye spor i naturen, men om å bruke de gamle ferdselsårene som allerede er der, sier Toril Bakken Kåven.

Slik ser det ut flere steder på Finnmarksvidda der firehjulingene har kjørt. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Reineier kjenner presset

– Det er helt opplagt at en mer liberal motorferdselov vil påvirke vår drift negativt. Summen av alle arealinngrep gjør at behovet for å redusere forstyrrelser er stort, sier reineier Marit Meløy.

Hun har rein i distrikt 22, som ligger i Vest-Finnmark. Sommerbeitet er i Hammerfest kommune, mens vinterbeitet er i Kautokeino kommune.

Reineier Marit Meløy er bekymret over at flere ønsker mer kjøring i utmark. Hun er redd det skal forstyrre reinen. Foto: Privat

Hun forteller at presset om å la snøskuterfolk få kjøre til fjells etter 5. mai er stort. Det er datoen for når vinterløypene skal stenges av hensyn til kalvingstida for rein og hekketid for fugl.

I år kom det inn 200 søknader til Statsforvalteren i Troms og Finnmark om å få holde skuterløypene åpne lenger.

146 av disse ble innvilget.

Til tross for at 3/4 av søknadene ble innvilget, ble det likevel klagestorm på Facebook.

Også Meløy er opprørt over at politiker Toril Bakken Kåven hyller de som bryter motorferdselsloven.

– Vi har allerede problemer med folk som bryter loven og kjører inn i kalvingsområdene våre etter 5. mai. At en partileder oppfordrer til lovbrudd nører opp under slike holdninger, sier hun.

Bakken Kåven sier til NRK at fastboende samer ikke er uvant med det hun kaller «ulike angrep fra enkelte reineiere».

– De vil verne om den unike posisjonen de har til å kunne bruke utmarka alene, nå når vi andre er nektet den adgangen vi tidligere hadde, sier Bakken Kåven.

Et regjeringsutnevnt motorferdselsutvalg jobber med et forslag til hvordan en ny lov kan se ut. Dette arbeidet er initiert av Frp og Høyre på Stortinget. I desember skal forslaget legges frem.

Mens noen partier snakker om friområder for skuter, snakker andre om å forlenge løyper eller knytte sammen løyper.

Det er spor som dette enkelte frykter det vil bli mer av, dersom politikerne lykkes med å åpne opp vidda for mer kjøring. Foto: Hanne Larsen / NRK

Sier ja til «alle»

I Kautokeino kommune gir kommunen i dag dispensasjon fra dagens regelverk i nesten samtlige tilfeller.

Isak Mathis O. Hætta sitter i dispensasjonsutvalget og forteller til NRK at de mottar om lag 1000 søknader årlig.

De fleste innvilges.

– I hver søknad er det søkt om å kjøre i tre-fire traseer. Så slik sett blir det 3000–4000 søknader til sammen, sier han.

Isak Mathis O. Hætta sitter i dispensasjonsutvalget i Kautokeino kommune. Han bekrefter at kommunen innvilger omtrent samtlige søknader om kjøring i utmark utover de lovlige løypene. Foto: Piera Balto / NRK

Hætta mener loven burde åpnet opp for at alle i kommunen fikk kjøre dit de ville.

– Men det skal kun gjelde kommunens innbyggere, sier han.

– Latere og latere

Friluftslærer Lars Krempig i Alta er oppgitt over at det ivres for mer kjøring.

En ting er alle hjulsporene og støyen han frykter vil følge med en mer liberal politikk. En annen ting er folkehelsa.

– Vi blir bare latere og latere. Det er noe med at man skal kunne slite litt for opplevelsen, sier han.

Lars Krempig høster av naturen året rundt ved hjelp av egen maskin. Foto: Privat

Krempig mener politikerne er preget av populisme og panikk i denne saken.

– De tror kanskje at det er dette folk vil ha. Men vi er svært mange som får bolyst av å kunne dra ut i en villmark som er uberørt av støy og kjørespor, sier han.