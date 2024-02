Stadig fleire nordmenn er bekymra for tap av norsk natur

Olve Grotle (H), stortingsrepresentant

Det sterke fokuset på den globale natur- og klimakrisa, gjer det naturleg at stadig fleire meiner det blir bygt ned for mykje natur. Det viser at vi er i stand til å ta inn over oss vår tids store utfordring. Samtidig er det viktig med faktabaserte og kloke vurderingar når det gjeld bruk og endring av naturen, her medrekna avvegingane mellom viktige natur- og klimaomsyn og behovet livskraftige lokalsamfunn og næringsliv har til areal. I denne vurderinga høyrer det òg med at omstilling til det grøne skiftet krev bruk naturressursar, anten vi snakkar om fornybar energi, mineral eller andre ting.