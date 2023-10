Bakervik vil gå av i neste bystyremøte

Byrådsleiar Rune Bakervik vil gå av i neste bystyremøte 18. oktober. Det bekrefter han i en melding til NRK.

– Jeg har hele tiden sagt at dersom det kommer et styringsdyktig alternativ, så trekker jeg meg. Nå, når seks partier som har flertall i bystyret er enige om en avtale, er det naturlig for meg å trekke meg ved første anledning, som er bystyremøtet den 18 oktober, sier han.

Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Bergenslisten, Industri- og næringspartiet Pensjonistpartiet og Høgre har fredag inngått ett samarbeid.

Avtalen går blant annet ut på å samarbeide om budsjett og å få på plass en ny bybaneutredning.

Frp, Sp og Høgre vil diskutere et byrådssamarbeid førstkommende mandag.