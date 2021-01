NRK: Er det riktig at én person i Norconsult har brukt til sammen 3 dager til feltbefaring av disse to områdene? Dersom dette er riktig: Hvorfor oppgir Norconsult i KU-ene at det er brukt 3 personarbeidsdager i felt i hvert av de to områdene?

Norconsult v/senior kommunikasjonsrådgiver, Kjetil Ekkeren: Det er ikke mulig å svare enten ja eller nei på spørsmålene, og derfor får du en tekst som vi mener det er viktig at du leser og tar hensyn til når du skriver saken din.

Befaringer Vågsvåg og Bremangerlandet

Befaringene av Vågsvåg og Bremangerlandet ble gjennomført som en fellesbefaring i perioden 3.-5. mai. De to vindkraftverkene har delvis overlappende influensområder for blant annet fugletrekk, leveområder for rovfugl og leveområder for sjøfugl. Dette var tema som sto høyt på agendaen i perioden utredningene ble gjennomført.

I befaringsperioden ble det derfor innimellom fellesbefaringer og særbefaringer for naturmangfold brukt tid på å gjøre vurderinger av sannsynligheten for at turbinene kunne medføre særlig kollisjonsfare for fugl – i mangel av fugleradar. Dette var et arbeid som var relevant for begge vindkraftverkene og som er referert i de to rapportene. Det ble videre i perioden gjennomført korte fellesbefaringer (for teknisk personell og flere fagutredere) i de to planområdene, hvor tekniske planleggere anviste sannsynlige traseer for atkomstvei, internveier og turbinplasseringer. Dette for å sikre en felles forståelse av tiltaket og omfanget av inngrep i anleggs- og driftsperiode. Naturutreder gjennomførte så egne befaringer i de to planområdene.

På Vågsvåg var ikke planområdet større enn at man fikk gått over hele området etter fellesbefaringen. Planlagt adkomstvei, internveier og turbinpunkter ble befart, det ble avgrenset en ny lokalitet med kystlynghei, og det ble søkt etter rovfuglreir utover kvelden, samt gjort vurderinger av sannsynlige trekkruter for fugl som kunne lede inn mot de planlagte turbinene på Bremangerlandet. Det ble blant annet påvist rovfugl og sannsynliggjort hekking på denne runden, en runde som ble avsluttet med en kjøretur for å se på Torskangerpollen og Vågsvåg fra nord. Det ble på morgenen neste dag også sett på et konfliktpunkt hvor foreslått nettilknytning kom tett på en viktig naturtype, før det ble gjennomført en kort befaring i båt. Formålet med denne båtturen var å sikre seg en oversikt over kystavsnittet, få en forståelse av hvordan fugler fra sjøfuglkoloniene brukte området inn mot de to foreslåtte kraftverkene og i tillegg få en oversikt over sannsynlige trekkleder for fugl. Det ble også speidet etter hekkeplasser for rovfugl.

På Bremangerlandet ble det tilsvarende gjennomført en fellesbefaring i planområdet med tekniske planleggere, før naturutreder på egenhånd oppsøkte de områdene som ville bli berørt av tiltaket. Befaringen gikk over rabbepartiene hvor de fleste turbinene var planlagt plassert, over partiene med myr som ble berørt av planlagte atkomstveier, langs internveien rundt Blandevatnet med kystlyngheipreg og videre oppover mot Blåfjellet. Her ble det lett etter rovfugl, men kun funnet ravn. Herfra ble det besluttet å følge Klungresetdalen ned fra fjellet, blant annet for å bedre forstå overgangene mellom ulike heityper i området. Dagen etter ble det gjort en runde i lia oppover fra Oldeide, hvor det var foreslått en mulig atkomstvei. Det ble også sett på heiene nede ved Dalevann, for å sammenlikne disse med partiene som ble berørt av veitraseen oppe ved Blandevatnet.

Senere på dagen gikk reisen videre til Måløy, med en kort befaring mot Ulvesundet, som ble beskrevet som en av de viktigste trekkledene for fugl på innsiden av Vågsøy. Grunnen til dette var usikkerhet om hvor de viktigste fugletrekkene faktisk gikk: Om hovedtrekket gikk ute i ytre kystlinje, og slik sett kom tett på Vågsvåg, eller fulgte indre led gjennom Ulvesundet, noe som ga en mer sannsynlig kryssing over dalsøkkene hvor turbinene på Bremangerlandet kunne stå utsatt til. Disse vurderingene er det gjort rede for i rapporten. Det ble også her sett på kystlynghei som fra tidligere var vurdert å være svært verdifull, for å sammenlikne denne mot heiene på Vågsvåg og Bremangerlandet.

Resultatet av konsesjonsbehandlingen var at Vågsvåg-prosjektet ikke fikk konsesjon, mens prosessene med Bremangerlandet gikk videre. NVE ønsket imidlertid en tilleggsutredning av naturmangfold. Det at NVE etterspør tilleggsutredninger etter at de selv har vurdert kunnskapsgrunnlaget – og ikke minst mottatt innspill fra andre parter – er en helt nødvendig sikkerhet ved konsekvensutredninger.

Tilleggsutredning ble utført i 2013 av to utredere som var på Bremangerlandet i tre dager og teltet i området. Det ble blant annet gjennomført punkttakseringer av fugl, lett etter rovfugl og gjort en ny heldekkende kartlegging av vegetasjon i området. Det ble etter tilleggsutredningene utarbeidet en ny KU-rapport, basert på tidligere og ny kunnskap. På folkemøte i Bremanger, med miljømyndighetene til stede, fikk denne utredningen overveiende gode skussmål.

Vedrørende beskrivelsen av feltinnsats, står det i begge rapportene at befaring i planområdet og influensområdet ble gjennomført i perioden 3.-5. mai. Dette stemmer, da det dels ble gjennomført befaringer av felles influensområde for begge kraftverkene og dels særbefaringer på de to områdene fordelt over dagene. I rapportene hevdes det ikke at det ble gjennomført tre hele dager i hvert av planområdene.

I rapporten for Vågsvåg er det et avvik mellom oppgitt befaringsperiode i sammendraget, og i rapportens metodedel. Faktum er at det ble gjennomført befaringer i begge vindkraftverkområdene og deres overlappende influensområder i perioden 3.-5. mai. Kartleggingens fokus på fugletrekk og kollisjonsrisiko må sees i kontekst av at utredningen ble gjennomført før fugleradarer ble tatt i bruk. Svært mye av debatten rundt vindkraft dreide seg om fugletrekk, rovfugl og kollisjonsfare. Dette framgår også av utredningsprogrammet fastsatt av NVE i 2009.

NRK: Når tidsbruken er maks 1,5 personarbeidsdager per område, hvorfor har Norconsult overfor kunder og NVE oppgitt 3 dager feltarbeid for hvert område? Hvor mange feltdager er hver av de to kundene fakturert for?

Norconsult: Vi viser til utfyllende redegjørelse for feltinnsats og hvordan dette er beskrevet i fagrapportene (se mail datert 3. november). Som beskrevet har vi ikke oppgitt tre feltdager for hvert område, men at befaring har funnet sted i perioden 3.-5. mai 2011. Som det også er opplyst om i mail datert 3. november, er det snakk om overlappende influensområder for de to prosjektene, noe som er helt sentralt her og som absolutt bør fremkomme i en evt. sak. Vi har i disse to sakene, som i andre utbyggingssaker, forholdt oss til krav i utredningsprogram fastsatt av myndighetene.

Det økonomiske oppgjøret er et forhold mellom konsulenten og kunden. Evt. spørsmål om dette og evt. andre forhold rettes til henholdsvis Zephyr og SFE.

NRK: Takk for tilbakemeldinger ifbm faktainnhenting. Nedenfor kommer som avtalt mer informasjon om sakene vi jobber med, og omtalen av Norconsult. Meld svært gjerne raskt tilbake om eventuelle faktiske feil.

Temaet for sakene er kvalitet og nøytralitet i konsekvensutredninger. Vi vil svært gjerne intervjue Norconsult om temaet generelt, og om tilfellene der dere er nevnt spesielt.

Tema og omtale av Norconsult: I vindkraftprosjekt, som i andre byggesaker, skal utbyggere undersøke hvilke konsekvenser prosjektet vil få for natur. Utbyggerne bestiller naturutredningene fra private konsulentfirma. Konsulentfirma og utbygger kan dermed ha felles økonomisk interesse av at prosjektet får konsesjon. Dette forsterkes når konsulentselskapet også har andre oppdrag for samme kunde, i samme eller andre prosjekt. Eksperter mener dette kan føre til at utredninger, bevisst eller ubevisst, vinkles til fordel for kunden. Vi gjengir uttalelser fra konsulenter som har opplevd press fra kunder og/eller egen prosjektleder til å tone ned naturverdier. Ingen av disse oppgir i saken å være ansatt i Norconsult. Vi peker på at naturutredning er lovpålagt, samtidig som det er få konkrete krav til kvalitet og omfang. Det er konkurranse om oppdragene. Det betyr et press på prisen, og dermed på tidsbruken i felt. Vi omtaler de to konsekvensutredningene fra Norconsult, der feltarbeidet er gjort de tre samme dagene.

Norconsult: Det vi ønsker å si i denne sammenheng er at vi forholder oss til våre kunder. Vi konkurrerer om oppdrag, og når vi vinner oppdrag er det kundene som godkjenner de oppgavene vi løser. Videre utfører vi vårt arbeid i henhold til de krav myndighetene til enhver tid stiller. Vi takker nei til intervju.

NRK: Jeg har forsøkt å kart- og tidfeste reiseruten Norconsult har beskrevet. Det er litt vanskelig fordi den mangler datoer, tidspunkter og tidsbruk. Kan dere sende en beskrivelse som inneholder disse opplysningene? Jeg regner med at konsulenten selv må ha kartfestet og evt GPS-merket ruter og funn, med datoer og tidspunkter. Det må vel også foreligge reiserapporter og kvitteringer for reiseutgifter fra de to feltbefaringene. Det er fint om dere også kan sende meg denne dokumentasjonen.

Norconsult: Oppdragene du sikter til ble utført til fastpris og i tråd med opplegg som var beskrevet i tilbud til kunden. Opplegget var basert for forslag til utredningsprogram. Utredningene ble senere godkjent av NVE i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Dette kan oppdragsgiverne bekrefte. Når det gjelder spørsmål om kostnader, kvitteringer etc. så må du ta kontakt med oppdragsgiver.