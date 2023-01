Rapport: Elektrifisering av sokkelen har massiv klimaeffekt

Terje Halleland, energipolitisk talsperson i Framstegspartiet

– Dette står fram som lite anna enn eit bestillingsverk som konkluderer med at 2+2=5. At ei av slutningane er at elektrifisering kan føre til at fleire kvotar vert sletta, betyr at dei har konkludert basert på sannsyn.

Tiltaket aukar dessutan presset på kraftnettet, gir folk høgare straumprisar og hindrar etablering av annan kraftkrevjande industri. Det er skattebetalarane og straumkundane som sit igjen med rekninga for at regjeringa meiner det er god politikk å pynte på eigen klimarekneskap til ein prislapp på over 50 milliardar kroner.

Framstegspartiet vil halde fram med å stå i bresjen mot symbolske klimatiltak som dette, og heller setje inn ressursane på tiltak som faktisk reduserer globale klimagassutslepp.

Frode Pleym, Greenpeace

– Vi ser rapporten som ein del av ein massiv og pågåande lobbykampanje frå oljeindustrien for å etablere elektrifisering av oljeproduksjon som nærast det einaste alternativet for å kutte norske utslepp.

Vi fryktar at politikarane lèt seg leie, sjølv om den sikraste måten å redusere utslepp på er å stengje ned dei meste forureinande felta. Å ikkje sløse bort straum på elektrifisering, betyr også at straumrekninga til vanlege folk blir billigare, samtidig som vi har igjen meir straum til å utvikle grøne industriar.