Samboerparet Christoffer Robin Jensen og Kathrine Fjelleng Mikalsen i Kjøllefjord er blant dem som reagerer på de høye billettprisene. Paret har to små barn som de gjerne skulle tatt med seg sørover til Kathrines foreldre utenfor Sandnessjøen.

– Vi sjekket prisene nå til vinterferien. Da vi la inn datoene vi skulle reise på, kom det på opp mot 50.000 kroner for oss tur – retur Mehamn–Mosjøen, sier Jensen.

– Det blir jo til at man ikke reiser. Ungene våre får ikke det samme forholdet til mine foreldre som de kunne ha fått, sier Mikalsen.

Ett annet alternativ for familien er å sette seg i bilen, og kjøre 1412 kilometer til besteforeldrene.

Dette er avstanden familien må reise for å kunne besøke besteforeldrene i Sandnessjøen.

Startet aksjonsgruppe

Maiken Garder fra Hammerfest har også sett seg lei på de skyhøye prisene. Derfor har hun startet en aksjon i sosiale medier for å få ned prisene. Hun mener flyprisene gjør at folk i distriktene blir avskåret fra å delta i samfunnet.

Maiken Garder i Hammerfest har startet en folkeaksjon mot de høye prisene på kortbanenettet. Foto: Allan Klo/NRK

Dette er tidligere omtalt av nettavisa iFinnmark, og på kort tid har over 1500 sluttet opp om oppropet.

– En bedrift vil ha problemer med å dekke kostnader opp mot 20.000 kroner per ansatt for å reise ned til de store byene i Norge, sier Garder.

Ifølge henne begrenser dette både kundemøter, kurs- og kompetanseheving og privatreiser.

– Å fly fra kortbanenettet burde koste det samme som å fly mellom Oslo og Bergen, eller Oslo og Trondheim. Der ligger prisene på 800 kroner for en vanlig billigbillett.

Færre vil kunne ta fly i forbindelse med kundemøter, kurs- og kompetanseheving og privatreiser, mener folkeaksjonens initiativtaker. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Prissjokk i nord

På siden til oppropet viser frustrerte innbyggere i nord til flere eksempler på reiser som koster mye penger.

Skjermdumpene av disse prisene har NRK forsøkt å ettergå, men det lar seg ikke gjøre i ettertid.

NRK har selv gjort stikkprøver for å sjekke prisnivået på kortbanenettet. Vi valgte helt tilfeldig dato og flyplasser en måned fram i tid, voksenbillett og retur en uke senere.

To av rutene som er valgt er såkalte FOT-ruter, altså flyruter som er kjøpt av staten for å sikre flytilbudet. Det gjør vi for å se om det er stor forskjell på pris.

Rutene som er valgt er:

Berlevåg-Tromsø

Berlevåg-Kirkenes (FOT-ruter)

Berlevåg-Oslo

Hasvik-Tromsø (FOT-rute)

Hasvik-Oslo

Prisene vi fikk kan du se her:

Berlevåg-Oslo Oslo-Berlevåg Hasvik-Oslo Oslo-Hasvik Hasvik-Tromsø. Tromsø-Hasvik Berlevåg-Kirkenes og retur.

Tilsvar Widerøe på bilettpris-eksemplene Ekspandér faktaboks Berlevåg-Kirkenes : Dette er en anbudsrute. Flys med tilskudd fra staten (Samferdselsdepartementet). Makspris 1117 kr. Prisen er bestemt av Samferdselsdepartementet.

: Dette er en anbudsrute. Flys med tilskudd fra staten (Samferdselsdepartementet). Makspris 1117 kr. Prisen er bestemt av Samferdselsdepartementet. Tromsø-Berlevåg/Berlevåg-Tromsø: Dette er en kommersiell rute. Flys uten tilskudd fra staten. Her gjenspeiler prisene det flyreisen faktisk koster. Priser fra 829 kr.

Dette er en kommersiell rute. Flys uten tilskudd fra staten. Her gjenspeiler prisene det flyreisen faktisk koster. Priser fra 829 kr. Tromsø-Hasvik/Hasvik-Tromsø: Dette er en anbudsrute. Flys med tilskudd fra staten (Samferdselsdepartementet). Makspris 1195 kr. Prisen er bestemt av Samferdselsdepartementet.

Dette er en anbudsrute. Flys med tilskudd fra staten (Samferdselsdepartementet). Makspris 1195 kr. Prisen er bestemt av Samferdselsdepartementet. Oslo-Hasvik/Hasvik-Oslo: Widerøe flyr ikke fra Oslo til Hasvik. Vi kan kun svare for kostnaden på Widrøes ruter, som i dette tilfellet blir Tromsø- Hasvik. Maksimalprisen på denne strekningen er 1195 kr. Dette er en anbudrute og prisen er besluttet politisk. For kortest mulig reisetid må man booke en kombinasjonsreise med SAS eller Norwegian på strekningen mellom Oslo og Tromsø. Derfra flyr man videre med Widerøe fra Tromsø til Hasvik. Da blir det pris for SAS/Norwegians flybillett pluss pris for Widerøes flybillett som utgjør totalprisen (pris pluss pris).

Widerøe flyr ikke fra Oslo til Hasvik. Vi kan kun svare for kostnaden på Widrøes ruter, som i dette tilfellet blir Tromsø- Hasvik. Maksimalprisen på denne strekningen er 1195 kr. Dette er en anbudrute og prisen er besluttet politisk. For kortest mulig reisetid må man booke en kombinasjonsreise med SAS eller Norwegian på strekningen mellom Oslo og Tromsø. Derfra flyr man videre med Widerøe fra Tromsø til Hasvik. Da blir det pris for SAS/Norwegians flybillett pluss pris for Widerøes flybillett som utgjør totalprisen (pris pluss pris). Oslo-Berlevåg/Berlevåg-Oslo: Widerøe flyr ikke fra Oslo til Berlevåg. Vi kan kun svare for kostnaden på Widerøes ruter. I dette tilfellet har man flere muligheter: enten å fly fra Berlevåg til Kirkenes (anbudsrute – makspris 1117 kr) eller å fly fra Berlevåg til Tromsø (kommersiell rute – priser fra 829 kr), og videre derfra til Oslo med andre flyselskap. Også her blir det pris for SAS/Norwegians flybillett pluss pris for Widerøes flybillett som utgjør totalprisen (pris pluss pris).

– Flott at finnmarkingene engasjerer seg

Kommunikasjonsrådgiver i Widerøe, Lina Lindegaard Carlsen, skriver til NRK at det er viktig å skille mellom de forskjellige typene flyruter. Hun viser til at billettprisen på anbudsruter i praksis blir bestemt av Samferdselsdepartementet.

Lina Lindegaard Carlsen, kommunikasjonsrådgiver i Widerøe AS. Foto: Einar Aslaksen

«Årsaken til at billettprisene på de kommersielle flyrutene er høyere enn billettprisene på anbudsrutene er fordi vi flyr de kommersielle rutene uten tilskudd fra staten. Her gjenspeiler prisene det flyreisen faktisk koster», skriver hun.

Carlsen synes likevel det er flott med engasjement rundt flyprisene i nord.

«Vi støtter 100 prosent ønsket om å få lavere flypriser i nord. Dette er helt nødvendig kollektivtransport, og vi synes det er flott at finnmarkingene engasjerer seg i flyprisene.»

Valgløfte ikke innfridd

I flere år har dagens regjeringsparti Senterpartiet lovet billigere flybilletter i nord.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum åpnet sin valgkamp i Nordkapp for to år siden, der løfte nummer én var å få ned prisene på kortbanenettet. Det ville de gjøre for å lokke unge til å bli i distriktet.

Lite har imidlertid skjedd med prisen etter at de vant valget med Arbeiderpartiet.

– Det her er noe regjeringa ønsker å gjøre noe med, sier statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Samferdselsdepartementet.

Bent-Joacim Bentzen i Senterpartiet. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Han viser videre til at regjeringen ønsker å kjøpe flere FOT-ruter for å få ned prisene.

– Senterpartiet gikk til valg på at dere skulle halvere prisene på kortbanenettet, hvorfor har dere ikke gjort det?

– Bakgrunnen for det er at det er kontraktsstyrt, og det er kontrakter med flyselskapene som forrige regjering har inngått. Og de går ut til neste år. Det her er noe vi jobber med nå. Det å få ned prisene er et viktig punkt for meg og Senterpartiet, svarer Bentzen.

Kontraktene på FOT-rutene går ut 31. mars neste år.

– Prisene må jo ned

Fredag 27. januar legger samferdselsminister Jon-Ivar Nygård frem en ny nasjonal strategi for norsk luftfart. Strategien vil bli presentert på et møte med aktørene i bransjen. Samferdselsdepartementet opplyser at FOT-rutene vil bli nøye omtalt i den nye strategien.

Familien i Kjøllefjord er likevel skeptisk, men de har et klart krav:

– Prisene må jo ned. Det er helt uholdbart at det skal koste en familie på fire 50.000 å reise halvveis ned i landet, sier hun.