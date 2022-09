Paal Frisvold, leiar av MDGs internasjonale utval

– Noreg må gå inn i dialog og samarbeid med EUs styresmakter for å kunne sørgje for at pristaket kjem dei europeiske hushalda til gode. Om vi set eit unilateral tak, vil det bli ete opp av importørar og distributørar. EU-landa har allereie oppretta ein «Gas coordination group», men det vil ta tid å greie ut dei juridiske detaljane for korleis det lèt seg gjere. Men om regjeringa melder si interesse, har vi større moglegheiter til å få til ei ordning vi sjølv er innforstått med og med på.

Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for Frp

– Det er ikkje Noregs ansvar å subsidiere gass til land. Spesielt ikkje til land som har lagt og legg ned velfungerande kraftproduksjon i eigne land. At Putin bruker energimakt som pressmiddel bør ikkje overraske nokon. Samtidig kan det tenkjast at det finst nokre verktøy som gjer at selskap på sokkelen i avgrensa omfang tilbyr fastprisavtalar. Det må uansett vere opp til selskapa sjølv.

Ove Trellevik, talsperson for petroleumspolitikk i Høgre

– Om prisen skal ned, så vil det påverke arbeidet og incentiva til å arbeide for å skaffe meir alternativ energi. Det vil også påverke energimengda negativt fordi ein då ikkje får dei same incentiva til å spare gass. I tillegg vil det vere avgrensingsproblem. Kven skal få billigare gass? Skal det vere ulike prisar til Tyskland og Ukraina? Når det gjeld det moralske, så er det mogleg vi kunne stått i bresjen for eit internasjonalt hjelpefond for gjenreising av Ukraina. Det er dei som først og fremst treng hjelp no.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV

– Når Europa opplever den tørraste sommaren på 500 år og opplever klimakrisa på nært hald, kan vi ikkje gjere fossil energi billigare. Men dei store inntektene forpliktar Noreg til å stille opp for Europa og Ukraina, og for andre og meir fattige delar av verda som merkar dei dramatiske konsekvensane av auka drivstoff- og matprisar.

Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre

– Gassprisane er høge av ein grunn, og er med på å påskunde omstillinga bort frå bruk av russisk gass i Europa. Vi må bidra med så høg gasseksport som mogleg, samtidig som vi held fram energisamarbeidet med utvekslingskablar for straum til Europa.