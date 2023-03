Ny rapport: Norske elvar må få meir plass

Ulrich Pulg, Norce

– Større flaumar krev at vi må ta i bruk heile breidda av verktøykassa innan flaumrisikohandtering. Viss vi inkluderer elverestaurering og andre naturbaserte løysingar kan klimatilpassing ikkje berre gi oss meir tryggleik, men også forbetre miljøforholda langs vassdrag – og med dette bidra til å nå dei lovpålagde miljømåla våre. Stortinget krev at vi restaurerer minst 15 % av minka natur. Den nye naturavtalen aukar dette hårete målet til 30 % og også verneområde skal aukast til 30 %. Viss vi gjer dette på rett måte i våtmark, flaumsoner og elveløp får vi ei betre klimatilpassing og større tryggleik med på kjøpet.

Jenny Følling, ordførar i Sunnfjord

– Kommunane opplever stadig konsekvensane av meir ekstremvêr. Ekstremnedbør gjer stor skade. Det utløyser jord- og sørpeskred og flaum som øydelegg vegnett, utfordrar busetting og medfører store materielle skader. Flaumsonekart og rasfarekart er førande for arealplanlegginga, og områda vert lagt inn i kommuneplanen sin arealdel som omsynssoner. Det betyr at det ikkje kan byggast i område med rasfare eller flaumfare. Det betyr vidare at det må gjerast tiltak for hus og bygningar ligg i flaumsone eller i rasområde. Eg er samd med NVE at det må gjerast tiltak i elveløpa og settast av plass i arealplanane for å handtere flaumrisikoen, men det er uavklart kven betaler for slike tiltak. Det er heller ikkje så enkelt å sette av plass i arealplanen for å handtere flaumrisikoen når der alt står hus der. Dette kjem til å bli krevjande å handtere framover og inneber store kostnader.

Birgit Oline Kjerstad (SV)

– Eit betre kunnskapsgrunnlag for kva som er klokt å gjere for å førebyggje skade av flaum er bra. Klimaendringane er ein realitet og det er krevjande for mange kommunar å tilpasse seg, men eg trur det er heilt nødvendig å ta dette på det største alvor. Det er ikkje for moro skuld det blir gitt føringar for arealplanarbeid på dette området. Det handlar om å unngå fare og store materielle tap. Det er skremmande store krefter i flaumvatn.