– Tallene viser at vi får flere og større flommer enn statistikken skulle tilsi i et stabilt klima.

Det sier Kjersti Daae, førsteamanuensis i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Siden 2012 har hun forsket på klima, og siden 2011 har hun selv bodd på Voss.

I helgen kunne hun se gjennom vinduet at vannstanden steg med omkring seks meter.

– Vi lever i en tid med mye mer nedbør. Vi får egentlig klimaendringene rett i fleisen her, sier Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb.

Ingen personer ble skadet i uværet, men skadene kan koste opp mot 100 millioner kroner.

Klimaforsker: Slik henger temperatur og flom sammen

Daae har hentet ut tall fra NVE. De har et målepunkt på Bulken på Voss, nær utløpet av Vangsvatnet.

Tallene viser at det på Voss har vært fem flommer som passerte nivået for 20-årsflom de siste åtte årene.

Flommer på Voss Ekspandér faktaboks Denne oversikten viser de fem verste flommene på Voss de siste åtte årene. Oversikten her hentet fra NVEs målepunkt Bulken (62.5) i deres database sildre.nve.no. NVE måler flom i vannføring, som viser hvor mye vann som går ut elven Vosso fra Vangsvatnet. Dette oppgis i kubikkmeter i sekundet. Én kubikkmeter vann er 1000 liter. Et standard badekar rommer rundt 160 liter. Flommer over nivået for 20-årsflom på Voss de siste åtte år: 28. oktober 2014: 813 m 3 /s

/s 12. november 2022: 769 m 3 /s

/s 15. oktober 2018: 644 m 3 /s

/s 21. desember 2015: 629 m 3 /s

/s 19. november 2018: 603 m3/s NVE har regnet ut definisjoner på flom på punktet på Bulken. Normalt høyeste vannføringsverdi i løpet av et år: 400 m 3 /s

/s 5-årsflom: 470 m 3 /s

/s 10-årsflom: 530 m 3 /s

/s 20-årsflom: 580 m 3 /s

/s 50-årsflom: 660 m 3 /s

/s 100-årsflom: 720 m 3 /s

/s 200-årsflom: 780 m 3 /s

/s 500-årsflom: 880 m 3 /s

/s 1000-årsflom: 960 m3/s I framtiden tror NVE at det vil bli 40 prosent mer vann som følge av klimaendringene. Dette skyldes blant annet at med høyere temperatur høst og vinter øker faren for å få regn i stedet for snø høyt til fjells. Derfor vil flomverdiene endre seg slik: Normalt høyeste vannføringsverdi i løpet av et år: 560 m 3 /s

/s 5-årsflom: 660 m 3 /s

/s 10-årsflom: 740 m 3 /s

/s 20-årsflom: 820 m 3 /s

/s 50-årsflom: 920 m 3 /s

/s 100-årsflom: 1010 m 3 /s

/s 200-årsflom: 1100 m 3 /s

/s 500-årsflom: 1230 m 3 /s

/s 1000-årsflom: 1340 m3/s «Gitt dette, blir det som i dagens klima er beregnet til en 200-årsflom i morgensdagens klima (mot år 2100) en 20 - 50-årsflom», skriver NVE.

Natt til lørdag nærmet deg seg nivået for 200-årsflom, for andre gang siden 2014.

– En 20-årsflom kan bety at det i løpet av ett år er en tjuendedels sjanse for en slik flom, eller at det er sannsynlig at vi får én slik flom på 20 år. Nå har det altså vært fem slike på åtte år, sier Daae.

FORSKER: Klimaforsker Kjersti Daae ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Det er fire hovedårsaker til at høyere temperatur fører til hyppigere og større flommer, forklarer Daae:

Varmere luft kan holde på mer fuktighet. Lavtrykkene kan ta med seg større mengder vann.

Når havet blir varmere, skjer fordampingen fortere. Dermed blir det mer vanndamp tilgjengelig for å lage nedbør.

På grunn av mer effektiv fordamping i et varmere klima, får stormene mer energi og blir større og kraftigere. Det gjør at vi kan forvente flere sterke stormsystemer som treffer norskekysten.

Vintrene blir kortere. Det gjør høstsesongene og flomsesongene lengre. Om vinteren kommer nedbøren som snø i fjellet, og vi unngår dermed store nedbørsflommer.

VANN: Natt til lørdag stod vannføringen på sitt høyeste. Da nærmet det seg nivået for 200-årsflom på Voss. Foto: Tim Tønnessen / Tim Tønnessen

Tror 200-årsflom kan komme hvert tjuende år

– Voss har fått en ny stor flom, Erik Holmqvist, hydrolog i NVE.

Det er han som har laget rapportene som definerer nivåene for flom. I beregningen for elven Vosso skrevet i 2015, skriver Holmqvist at flommene bare vil øke i størrelse fremover.

For Voss er det ventet at flomvannføringene vil øke med 40 prosent i år 2100.

– Det betyr at det som var en 200-årsflom i klimaet vi har vært vant med, vil komme hyppigere i fremtidens klima. Det er dette vi nå begynner å se.

I rapporten skriver Holmqvist at det vi har vært vant med som 200-årsflom blir en 20-50-årsflom i 2100.

FLOM: – Vi lever i en tid med mye mer nedbør. Vi får egentlig klimaendringene rett i fleisen her, sier Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

– Er det fullt, så er det fullt

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt sier at nedbøren tok seg opp på Voss torsdag ettermiddag, og varte frem til fredag ettermiddag.

Da kom det jevnt mye regn, med 4,9 millimeter rundt midnatt til fredag som den høyeste timemålingen.

Siden det også i forkant hadde regnet jevnt og trutt i flere dager, var mange grøfter og bekker allerede fylt godt opp med vann.

Dermed hadde nedbøren torsdag og fredag ingen andre veier å gå, enn over Vangsvatnet sine bredder.

– Alle magasiner har sin grense. Når det er fullt, så er det fullt, sier Hygen.