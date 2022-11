Ny klimaplan peikar på kjernekraft

Kristin Linnerud, professor i fornybar energi ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU).

– Eg synest det er spenstig at Vestland fylke er open for å følgje med på alternative vegar til ei karbonnøytral framtid. Fylket var også tidleg ute med å undersøkje moglegheitene for hydrogen i marin sektor. Samtidig er eg skeptisk til å satse på kjernekraft i Noreg. Først og fremst fordi vi har så mange sterke kort på andre energiområde.

Natalia Golis, MDG

– Om små modulære reaktorar kan vere aktuell på Vestlandet, er for tidleg å seie. Men nokre gonger må ein løfte moglegheitene slik at dei som sit i leiinga neste runde har eit kunnskapsgrunnlag dei kan ta gode avgjerder på. Det er det vi gjer med denne fornybarplanen. Vi tenkjer langsiktig og anerkjenner at vi ikkje sit med alle svara i dag. Berre tenk på kva som var vanleg anerkjende sanningar for 20 år sidan, og som vi i dag ser var feil.

Tore Kanstad, styreformann i foreininga Klimavenner for kjernekraft

– Det er gledeleg å sjå at Vestlands fylkeskommune tek kjernekraft seriøst, for med han blir avkarboniseringa mykje lettare. Det verkar som dei ser utover dei vedtekne løysingane, og har forstått kor disruptiv SMR-er kan bli. Her snakkar vi ein heilt annan type investering enn konvensjonelle kjernekraftverk.

Nils Morten Huseby, administrerande direktør for IFE

– Dersom vi skal nå 1,5-graders målet for global oppvarming, viser alle berekningsscenarioa at auka bruk av kjernekraft er nødvendig. Dei største utfordringane for å byggje dette i Noreg er aksept i befolkninga, lange og krevjande regulatoriske prosessar og dessutan mangel på tilstrekkeleg kompetanse. For at dette skal kunne bli ein realitet i framtida er det derfor viktig med ein opplyst og faktabasert debatt om temaet, og dessutan at vi held fram med å satse på forsking og utvikling og byggje kompetanse på området.

Pål Nygaard, historikar ved Handelshøyskolen BI

– Det er veldig interessant at kjernekraft er kommen inn i klimaplanen til Vestland, og det seier mykje om kor mykje som er endra på 1–2 år. For eg trur dette ville vore heilt uaktuelt for to år sidan. Her tenkjer eg at den nye energisituasjonen med Russlands knipetak på Europas energimarknader på grunn av at Europa over tid har gjort seg avhengig av russisk gass er den viktigaste bakgrunnen. Men sidan det no er eit enormt gap mellom tilbod av energi og etterspurnad etter energi, så er alt brått annleis.

Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet

– Det er ganske oppsiktsvekkjande at Vestland fylkeskommune vel å omtale kjernekraft på ein så vidt ukritisk måte. SMR kan kanskje vere tilgjengelege om 15 år, men det er for land med erfaring med kjernekraft, ikkje Noreg. Det er også merkeleg at Noregs mest kraftrike region, med tilgang til enorme mengder regulerbar vasskraft og etter 2030 sannsynlegvis også vil bli landingsplass for svært mykje havvind, trur at nettopp denne regionen vil trenge kjernekraft.

Jan Emblemsvåg Professor, NTNU

– Dette er svært positivt, og truleg drive fram av at folk ser at dagens energipolitikk gir stor volatilitet i prisane og at ein i realiteten ikkje kan stole på vindkraft. Det vi ser no er at mange held igjen investeringar fordi energisituasjonen er så uviss; i Tyskland har fleire store bedrifter gitt signal om at dei kjem til å flytte ut eller stoppe investeringar. For Vestlandet vil ei tilsvarande utvikling vere øydeleggjande for kraftkrevjande industri og ei rekkje andre industriar.