Ane Breivik, 1. nestleiar i Unge Venstre

– Om det blir full stans i vindkraftutbygging mellom 2022 og 2028, slik konsesjonssøknadene kan tyde på, har vi eit uforløyst kraftbehov på rundt 40 terrawattimer fram mot 2040-2050, ifølge Statnett sitt hovudscenario.

Den krafta må komme frå ein stad. Eg meiner Noreg har gode føresetnader for å bygge ut utsleppsfri og lønnsam fornybar energi for å dekke behovet vårt. Men dersom politikarane stiller seg på bakbeina overfor fornybare energikjelder, slik de har gjort de siste par årene, så skal eg absolutt ikkje utelukke kjernekraft.

Andreas Brannstrøm, leiar i FpU

– Olje, gass og kull er ikkje ein evigvarande ressurs, før eller sidan må det fases ut, til fordel for fornybar energi. Da er kjernekraft uunngåeleg. Energikjelder som vindkraft, vasskraft og solenergi er helt avhengig av vær og vind, og dermed for ustabile energikjelder.

Samfunnsdebatten må bli moden for å diskutere kjernekraft, utan at vi skal stoppe debatten med «Tsjernobyl-ulykka» kvar gang. Det er helt nødvendig med ein konstruktiv debatt om kjernekraft for at det skal vere politisk vilje til å satse på det gjennom forsking og utvikling, slik at kjernekraft blir ein påliteleg, trygg og lønnsam energikjelde når vi trenger det i fremtiden. Det er helt avgjerande for at verda skal ha ein stabil energiforsyning også i fremtida.

Ola Svenneby, leiar i Unge Høgre

– Vi bør ha ein seriøs samtale om kjernekraft. Både korleis vårt akademiske bidrag skal vere, samt i samarbeid med andre land. For klima har det for eksempel vore skadeleg at tyskerne legger ned sine kraftverk. Eg trur samtalen kjem fordi vi ser at alle fornybare energikjelder har nokre negative konsekvensar. Om vi samanfattar konsekvensane, trur eg mange vil innse at kjernekraft er eit ganske godt alternativ. Blant unge er også entusiasmen og interessa stadig større. Det trur eg kan bidra til eit skifte i den politiske debatten.

Tuva Todnem, leiar i Norsk studentorganisasjon (NSO)

– Debatten bør komme! For å lykkes i dette trenger vi meir forsking på, og kunnskap om kjernekraft. Forsking på energikjelder er helt grunnleggjande om vi skal klare å nå bærekraftsmålene våre som samfunn. Det må satsast på forsking og høgare utdanning.