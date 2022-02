Europa vil heller ha atomkraftverk enn russisk gass

Krigen i Ukraina gjer at fleire europeiske toppolitikarar tek til orde for å forlenge levetida på atomkraftverka sine.

Motivasjonen er å rive seg laus frå avhengigheita av russisk gass. I dag kjem opp mot 40 prosent av gassen som vert nytta i Europa frå Russland.

EU har difor førebudd ein kriseplan for gassforsyningar i tilfelle Russland på kort varsel struper forsyningane.

Sist ut til å ville erstatte gass med kjernekraft er den tyske klima- og økonomiministeren Robert Habeck. På direkte spørsmål svarte han at han vurderer å annullere planen om å fase ut dei tyske kjernekraftverka:

– Eg vil ikkje avvise det på ideologisk grunnlag, sa han.

Angela Merkel vedtok i 2011 å avvikle all atomkraft innan 2022, men tre kjernekraftverk i Tyskland er framleis aktive.

Tilsvarande signal kjem frå fleire tyske parlamentarikarar og frå den belgiske energiministeren Tinne Van der Straeten:

– Dagens situasjon gjer at eg må vurdere å endre agenda, seier han.

Så seint som i desember vedtok Belgia at dei vil stenge alle atomreaktorar innan 2025.

Dei nye signala vert positivt motteke av norske kjernekraftentusiastar.

– Fornuftig om som forventa

– Det er sjølvsagt trist at det skal ein krig til for å synleggjere kor viktig kjernekraft er for å sikre nok kraft i Europa, seier Frank Willy Djuvik frå Framstegspartiet.

For 19 år sidan føreslo han å byggje kjernekraftverk ytst i Sognefjorden.

Det som den gong var eit radikalt (og latterleggjort) forslag er no «mainstream», hevdar han, og viser til at fleire ser at «kjernekraft er eitt viktig bidrag i kraftmiksen».

«Fornuftig og som forventa», seier Kristin Linnerud om dei nye energisignala på kontinentet. Ho er professor i fornybar energi ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU).

– Så vil nok trugslane om bruk av atomvåpen i Ukraina skape fornya fokus på skyggesidene. Men alt i alt er tysk og belgisk interesse for kjernekraft positivt, seier ho.

– Vil påverke kraftprisen i Sør-Noreg Ekspandér faktaboks Marius Holm Rennesund, THEMA Consulting Group – Den verda vi kjente for ein veke sidan finst ikkje lenger, og det vil føre til store endringar både politisk og økonomisk. Dette gjer at Tyskland no er meir villige til å ta kortsiktige og langsiktige grep. Ingen alternativ er lenger sett på som tabu i Tyskland, ikkje ein gong ein forlenging av kjernekrafta og regjeringa analyserer for tida alle moglegheiter. Det som er klart er at det vil bli endringar i utformingen av gassmarknaden. – Å spå priseffekten av dette trur eg har lite for seg med den ekstreme usikkerheten det er akkurat nå. Vi har gassprisar som beveger seg mellom 20 og 40 prosent kvar dag. Det påverkar kraftprisen i Tyskland direkte og vil også påverke kraftprisen i Sør-Noreg. Tor Reier Lilleholt, Volue Insight – Dette vil først og fremst få betydning for dei landa som er veldig avhengige av den russiske gassen og som no leter febrilsk etter alternativ som på kort sikt kan gi ekstra alternativ produksjon. – Man kan også tolke det slik at med kraftmangel i Europa så vil all ekstra produksjon vi har lagra i magasiner i Noreg vere svært attraktive for eksport til Europa for å avhjelpe situasjonen der relativt kortsiktig. Dette vil nok underliggande føre til stigande priser også i Noreg.

NYE TONAR: Den tyske regjeringa vurderer å annullere planen om å fase ut dei tyske kjernekraftverka. Frå venstre: Christian Lindner, Olaf Scholz og Robert Habeck. Foto: Bernd Von Jutrczenka / AP

Halvparten ønsker kjernekraft velkommen

I Noreg vart tanken om straum frå kjernekraft skrinlagt av Stortinget i 1975, og har sidan vore eit ikkje-tema. Iallfall fram til no.

I ein spørjeundersøking gjort av Norstat svarar nær halvparten av nordmenn under 40 år at dei ønsker kjernekraft velkommen.

– Det er heilt nødvendig at Europa venner seg av med russisk gass for å losne Putins grep om europeisk politikk, seier Ane Breivik, leiar i Unge Venstre.

I desember starta Finland opp sin første nye atomreaktor på 40 år.

Olkiluoto 3 kjem i full drift seinare i år, og vil auke den finske elektrisitetsproduksjonen med 13 Twh kvart år. Det er om lag same kraftmengde som det vil ta å elektrifisere den norske sokkelen.

GISSEL: Tidlegare president Donald Trump har uttala at «Tyskland er blitt Russlands gissel» med referanse til all gassen dei importerer frå Russland. Foto: Christian Hartmann / Reuters

– Naivt og uklokt av Tyskland

Nestleiar i MDG, Arild Hermstad, seier til NRK at partiet «stiller seg bak Tyskland og Belgia sine ønske om å utvide levetida til sine atomkraftverk».

– Avgjerda frå Merkel om å stenge ned kjernekraftverka, samtidig som Tyskland gjorde seg meir avhengig av gass frå Russland, var rett og slett naiv og uklok. Europeiske land må no ta i bruk alle dei verktøya som finst for å gjere oss uavhengige av russisk energi, utan å auke klimagassutsleppa, seier han.

Det same seier Nils Morten Huseby. Han er administrerande direktør ved Institutt for energiteknikk (IFE), som tidlegare dreiv atomreaktoren i Halden, som berre vart nytta til forsking.

– Etter invasjonen av Ukraina meiner eg det er rett å vurdere om utfasinga av kjernekraft i Tyskland og Belgia kan utsettast, seier han.

Forbundskanslar Olaf Scholz sa i førre veke at Tyskland ikkje lenger vil samarbeide med Russland om gassrøyrleidninga Nord Stream 2.

Vil ikkje hjelpe på energiforsyninga med det fyrste

Leiar i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, minner om at det å utsette utfasinga av kjernekraft ikkje vil hjelpe på den europeiske energiforsyninga neste vinter.

Forklaringa er at nedtrappinga alt er undervegs, og at det tek lang tid å reversere denne.

– Det viktigaste på kort sikt er massiv innsats for energisparing, og at Noreg klarer å levere så mykje fossilgass som mogeleg. Eg rekna dessverre med at også kolkraftverk vil bli starta opp på nytt. Om det blir ei varig endring, er det svært ille for klimaet. Men som akutt-tiltak på kort sikt under krigshandlingane er det sjølvsagt forståeleg og sannsynlegvis eit sikrare grep enn å tøye grensene for det som alt er svært gamle kjernekraftverk, seier han.