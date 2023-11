Bekymret for dyrevelferd etter lakseavsløringer: – Det er helt grunnleggende

NRK har tidligere fortalt om massedøden av laks på flere anlegg tilhørende laksegiganten Lerøy Seafood Group.

Konserndirektør for havbruk, Bjarne Reinert, i Lerøy Seafood har bekreftet at unormalt mange laks har dødd på flere av Lerøys anlegg i høst.

Det har skapt bekymringer hos dagligvaregiganten Norgesgruppen, som står bak butikker som blant annet Kiwi, Meny og Spar.

– Vi deler den bekymringen som har kommet frem rundt dyrevelferd knyttet til lakseoppdrett, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Hun forteller at de har fått forsikringer fra Lerøy om at dette er en situasjon som de tar på største alvor.

– Det har vi ingen grunn til å tro at de ikke gjør.

Dette bildet fra Ulværholmen viser mengder av død eller besvimt fisk liggende med buken opp.

Tettere dialog

I høst har Lerøy Seafood Group tapt mye penger på syk og død laks som måtte slaktes før de egentlig skulle.

Dette er særlig forbundet med sykdom i gjellene, som har gjort at laksen ikke har fått puste. I tillegg har fisken hatt parasitter og hjertesykdom.

Fisken har vært veldig syk, Mattilsynet mener selvdød laks skulle bli solgt som mat. Lerøy har flere ganger benektet at selvdød laks skulle gå til matkonsum.

– Vi selger ikke selvdød laks til forbrukerne, har konserndirektør Bjarne Reinert understreket.

Situasjonen gjør at Norgesgruppen skal ha en tettere dialog med selskapet.

Laksen puster med gjellene. Sykdom i gjellene har gjort at laksen har fått pusteproblemer og antagelig blitt kvalt. Foto: Mattilsynet

Dagligvaregiganten forventer at situasjonen følges tett opp. Søyland trekker fram at det er avgjørende for at kundene skal kunne stole på produktene som selges i deres butikker.

– Vi har klare forventninger om at dyrevelferd ivaretas av alle våre leverandører. Det er helt grunnleggende, og det er noe vi forutsetter for alle leverandørene våre, sier Søyland.

Dette sier forskrift om økt dødelighet Ekspander/minimer faktaboks Forskrift om akvakultur definerer forøket dødelighet med det som er «høyere enn normalt»: Oppdretter og slakteri har varslingsplikt.

Død fisk skal tas ut minimum en gang daglig.

Dødelighet skal journalføres daglig. Mattilsynets veileder til forskrift sier: Forøket dødelighet skal rapporteres umiddelbart.

Melding må inneholde antall døde fisk.

Med "umiddelbart" menes med én gang

Alle hendelser som påvirker fiskevelferden negativt skal varsles umiddelbart.

Lerøy understreker at de tar dyrevelferd på alvor.

– Vi tar fiskevelferd på høyeste alvor og ser alvorlig på situasjonen vi har hatt ved enkelte av våre lokaliteter, sa konserndirektør Bjarne Reinert til NRK tidligere i november.

Synker på aksjemarkedet

Onsdag presenterte konsernsjefen i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad, at tredje kvartal viser lavere tall.

– I utgangen av tredje kvartal har det vært noen biologiske utfordringer, spesielt i forhold til gjellehelse, sier Beltestad.

Henning Beltestad er konsernsjef i Lerøy Seafood Group. Foto: NTB

Dessuten stuper oppdrettsselskapet på aksjemarkedet.

Lerøy er nemlig 20 prosent mindre verdt enn det de var ved starten av året.

– Vi kan forbedre oss. Det kan vi, sier Beltestad.