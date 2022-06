Noreg har «slutta» å byggje ferjer

I 2022 blir 13 prosent av norske ferjer bygd i Noreg. Før 2015 vart til samanlikning 82 prosent av norske ferjer «heimesnikra».

Neste år ligg talet an til å bli 0 prosent.

Det viser ein ny rapport frå Norsk Industri.

– Trenden er dyster, men ikkje overraskande, seier Stål Heggelund, som er maritim bransjesjef i Norsk Industri (utfyllande svar i faktaboks).

– Offentlege innkjøparar av skip manglar berekraftskompetanse Ekspandér faktaboks Stål Heggelund, Norsk Industri – At det går føre seg produksjon i Noreg er ein berebjelke for at vi på sikt skal halde oppe vår posisjon som maritim nasjon. Eit viktig grep for å styrkje norske verft og leverandørindustri og tenester i Noreg er at stat og fylke kontraherer båtane sine i Noreg. Dette vil støtte heile den maritime næringa og bidra til byggjeaktivitetar og vidareutvikling av skipsverfta våre. Offentlege innkjøparar av skip og maritime tenester manglar i stor grad berekraftskompetanse, eller kunnskap om kva som er tilgjengeleg på teknologifronten. Dei stiller også i lita grad miljøkrav. Per i dag er det berre 14 prosent av offentlege innkjøp som har miljøkriterium i det heile. Eitt svar på denne utfordringa er at det blir oppretta ei eksperteining til støtte for innkjøparar i det offentlege som skal forme ut maritime anbod. Målet for tenesta er å hjelpe offentlege innkjøparar med å bestille innovative og berekraftige fartøy eller maritime tenester og slik akselerere det grøne skiftet og auke maritim verdiskaping, sysselsetning og eksport.

TENDENSEN: Før 2015 vart åtte av ti norske ferjer bygd i Noreg. Neste år ligg talet an til å bli null. Foto: Håvard Nyhus

– Eit tapt norsk industrieventyr

Hans Jørgen Fedog i Green Yard Group kallar tala eit testament over «eit tapt norsk industrieventyr».

– Stortinget må vakne, seier han.

Eit gamalt ordtak langs kysten seier at kvar jobb på verftet skaper fem andre jobbar i omlandet.

Leiar i bransjeforeininga Norske skipsverft, Asle Strønen, seier «situasjonen er uforsvarleg».

Tysdag denne veka møtte han på Stortinget for å be norske politikarar om å endre på tildelingskriteria og «styre prosjekt i nasjonal retning».

– Noreg taper innovasjonskraft når vi berre vektlegg pris, seier han.

Han viser til den hydrogrendrevne ferja på sambandet Bodø-Moskenes som no går til bygging i utlandet.

I sommar står slaget om bygging av to hydrogenferjer som skal gå over Vestfjorden i Nordland.

– Vi forventar at regjeringa kjem med tiltak utover sommaren, og seinast i budsjettet for 2023 som sikrar at ferjene blir bygde her, seier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

Ein oversikt NRK har laga viser at staten og fylkeskommunane har tinga 14 skip i utlandet sidan 2017 (sjå faktaboks).

Statlege og fylkeskommunale fartøy som er kontrahert hos utanlandske verft Ekspandér faktaboks Oppdragsgivar, namn på skip, verft, nasjon, ferdigstilling Nordland fylkeskommune, «Oscar Sund», Hvide Sande, Danmark, 2019 Noregs arktiske universitet, «Autonomous», Tuco, Danmark 2020 Sjøforsvaret, «Ragnar Ulstein», Weldmec, Finland, 2019 Sjøforsvaret, ubåt, HDW Kiel, Tyskland, 2030 Sjøforsvaret, ubåt, HDW Kiel, Tyskland, 2030 Sjøforsvaret, ubåt, HDW Kiel, Tyskland, 2030 Sjøforsvaret, ubåt, HDW Kiel, Tyskland, 2030 Norsk Polarinstitutt, «Kronsprins Haakon», Fincantieri, Italia, 2018 Brevik Fergeselskap, «Sandøy», Holland shipyards, Nederland, 2021 Oppland fylkeskommune, «Randsfjordferja Elrond», Holland shipyards, Nederland, 2021 Havforskningsinstituttet Bergen, Holland shipyards, Nederland, 2022 Havforskningsinstituttet Bergen, «Dr. Fridtjof Nansen», Gondan, Spania, 2017 Noregs Geologiske Undersøkelser, «Nye Seisma», Kewatec, Finland, 2022 Vestland fylkeskommune, «Skulebas», Hvide Sande, Danmark

ROSENBERG VERFT: – Det er ein næringspolitisk skandale at stadig fleire ferjer blir produsert i utlandet, seier Geir Jørgensen i Raudt. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– E in næringspolitisk skandale

– Verkemiddelapparatet til staten skulle sjølvsagt vore innretta meir til fordel for norsk verftsindustri, seier Hugo Mikal Strand, som er verftsdirektør ved Fitjar mekaniske verkstad.

Han viser til at staten gir støtte til miljøtiltak same kor fartøya vert bygd, og at tildelingskriteria ikkje tek tilstrekkeleg høgd for «norske fortrinn som kvalitet, leveringspresisjon, prosjektrisiko og god oppfølging».

I Hurdalsplattformen varslar regjeringa at dei vil lage ein strategi for å sikre at offentlege byggeoppdrag innanfor maritim sektor «i størst mogeleg grad hamnar hos norske verft».

– Det er ein næringspolitisk skandale at stadig fleire ferjer blir produsert i utlandet, når vi veit at norske verft har kapasitet og kompetanse til å produsere dei, seier Geir Jørgensen (Raudt) i Næringskomiteen på Stortinget.

Han legg til at det er «heilt uhøyrt at pengane til fellesskapet går til å byggje ferjer og forskingsfartøy i Nederland og Tyrkia når norske verft treng oppdrag».

– Vi hadde håpa at regjeringa og SV rydda opp i dette Ekspandér faktaboks Jørn Th. Prangerød, Fellesforbundet – Offentlege innkjøp må brukast til å utvikle norsk klimavennleg teknologi, og samtidig bidra til meir verdiskaping og sysselsetjing i Noreg. Vi er glade for at regjeringa deler dette synet i Hurdalsplattforma, men så langt viser desse tala dessverre at det framleis går feil veg og blir verre og verre. Det kan ikkje vere sånn at vi med offentlege pengar, som jo eigentleg er dine og mine pengar, skal bidra til å byggje opp verftsindustri i andre land som konkurrer ut vår eigen industri. I starten får gjerne norske underleverandørar levere, men etter kvart byggjer dei opp eigne verdikjeder. Det er dette vi no ser konturane av når det gjeld bygging av ferjer i Tyrkia for norsk rekning. Med den utviklinga får den maritime næringa vår svekt innovasjonskraft, og ikkje berre verfta, men også utstyrsleverandørane framover. Det burde vere sjølvsagt når offentlege innkjøp, som ferjeteneste skal handlast inn at perspektivet om utvikling av maritim næring veg tungt inn i avgjerdsprosessane knytt til val av reiarlag og verft. Når det gjeld dei nye hydrogenferjene (Bodø – Moskenes) som Torghatten Nord har vunne anbodet på er det berre pris som er lagt til grunn. Vi fryktar at dei også vel å byggje dei i Tyrkia. Vi hadde håpa at regjeringa og SV rydda opp i dette i det reviderte budsjettet som det nyleg vart semje om. Det skjedde ikkje, så då ser vi mot statsbudsjettet til hausten. Vi ser for oss ei øyremerking av 10 til 20 millionar for å avlaste teknologirisiko og styrkje konkurransekrafta til norske verft. Vidare må regjeringa gå i dialog med Torghatten som har vunne anbodet og norsk maritim næring. Noreg har ikkje råd til å miste moglegheita til å byggje ei verdikjede for hydrogen allereie før vi har komme i gang. Maritim industri er avhengig av referanseprosjekt å vise til i konkurranse internasjonalt, og når fullskalaløysingar blir vist i drift som utprøvd og fungerande konsept er moglegheitene for å lykkast med meir og grønare eksport langt større. Ferjesegmentet representerer i eit betydeleg potensial, ikkje minst i Europa

Noreg er underlagt EØS sitt regelverk for offentlege anskaffingar. Eit springande punkt i debatten om norsk verftsindustri er kor rigid dette regelverket er.

– Viss vi skal ha ein verftsindustri i framtida, må regjeringa komme på banen, og utnytte og utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen, seier Jørgensen.

STADYARD VERFT: Philip Rakkenes og Patrik Solvåg er lærlingar ved Stadyard verft på Raudeberg utanfor Måløy. Foto: Asgeir Reksnes

Tiltak for sysselsetting hamna på nederlandske hender

I 2020 vedtok Stortinget ein oljepakke for å hjelpe norsk industri gjennom koronakrisa.

Eit av tiltaka var at Havforskingsinstituttet skulle byggje eit nytt skip til 110 millionar kroner. Tiltaket stod under overskrifta «Tiltak for auka aktivitet og sysselsetjing – få folk tilbake i jobb».

Ikkje desto mindre hamna oppdraget på nederlandske hender.

I fjor reagerte fleire på at Vestland fylkeskommune gav oppdraget til eit dansk skipsverft då dei skulle ha eit nytt undervisningsfartøy til den vidaregåande skulen i fiskeribyen Måløy.

I utlysingskriteria vog prisen 50 prosent.

I 2020 inngjekk Boreal kontrakt med det tyrkiske verftet Sefine Shipyard, om bygging av fem nye elektriske ferjer til øyane i Indre Oslofjord.

To nye batteriferjer til ferjesambanda Stranda-Liabygda og Eidsdal-Linge vert bygd ved det tyrkiske verftet Tersan.

KLEVEN VERFT: I fjor la Menon Economics fram ein rapport om norsk verftsindustri på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Ville forseinka det grøne skiftet

Administrerande direktør i NHO Sjøfart, Frode Sund, seier til NRK at det er «naturleg» at norske verft ikkje satsar stort på ferjer og at det store volumet gjer at dei «uansett ikkje ville klart å ta unna alt som er levert dei siste 7–8 åra».

– Om det i det heile hadde vore mogleg, ville ei styring av byggjeoppdrag mot norske verft forseinka det grøne skiftet, seier han.

Han legg til at ei norskbygd ferje ikkje er 100 prosent norsk, «slik eit tyrkiskbygd ferje heller ikkje er 100 prosent tyrkisk» ettersom delar av skipet (til dømes skroget) vert bygd ein anna stad enn der skipet vert ferdigstilt.

Liv Kari Eskeland frå Høgre seier tala frå Norsk Industri speglar fleire forhold, som tilgang på arbeidskraft, verftskapasitet og pris, og at rapporten ikkje seier noko om eksport.

– Vi hadde jo sjølvsagt helst sett at alle nybygga våre innan maritim sektor vart bygd i Noreg, men slik er det ikkje. Det er viktig at vi i Noreg har rett pris- og kostnadsnivå. Det gjer at vi også vinn kontraktar der fartøya vert levert ut av landet.