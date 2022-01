Norge er et fergeland og mange båter drives allerede med elektrisitet eller naturgass.

Men passasjertrafikk med hydrogen over så lang og krevende strekning som det vi snakker om her, er ikke brukt noe annet sted i verden, ifølge Statens vegvesen.

Norges første hydrogenferger i storskala skal gå mellom Bodø og Lofoten – en av Norges lengste og mest værutsatte fergestrekninger.

Torghatten Nord har signert kontrakt med Statens vegvesen på 5 milliarder. De skal ha to ferger klare til høsten 2025.

Hydrogen som drivstoff, er blitt lansert som et satsingsområde i Norge og i EU.

Men fortsatt er de fleste store prosjektene ikke realiserte.

I dag er det ingen som driver storskalaproduksjon av ren hydrogen.

Men med de nye fergene på plass, er håpet at det skal bli et større marked for hydrogen i Norge.

– Det er en satsing på hydrogen som både kan bidra til at vi får redusert utslippene, men som også kan bidra til industriell utvikling, sier Jon-Ivar Nygård (Ap) til NRK.

Han er samferdselsminister.

Kan bli viktig for hele sjøfarten

Fergeturen fra ytterst i Lofoten, via Værøy og Røst og til Bodø, tar 3–4 timer. I dag bruker fergene fossilt drivstoff.

Torghatten vil benytte seg av lokalprodusert hydrogen laget på miljøvennlig kraft.

– Det satses på hydrogen nå, men det er ingen å selge til. Vi blir den første store innkjøperen av hydrogen i Norge, sier direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen.

Foto: Kent Even Grundstad/Statens vegvesen

Hvem som skal produsere hydrogenet, er enda usikkert. Men det er mange som konkurrerer om å bli først i Hydrogen-kappløpet.

Sigrun Aasland, leder av miljøstiftelsen Zero, er begeistret for den nye kontrakten som ble skrevet under i dag.

– Fergedriften har veldig mye å si for klimagassutslippene. Men så har også disse anbudene mye å si for hele sjøfarten.

Hun mener det er viktig at Norge leder vei i det grønne skiftet. Og at denne store kontrakten er startskuddet på en grønn omstilling i maritim sektor.

– Og det er hit vi skal, alt skal til nullutslipp. Også de lengre skipsfartstrekningene.

85 prosent hydrogen

Samferdselsministeren mener hydrogen som drivstoff kan bli en god løsning for skip over større strekninger. Eller langtransport på vei.

– Men vi skal være veldig forsiktig med å si at det blir den ene eller den andre energikilden. Men det er iallfall en mulighet der elektrifiseringen ikke strekker til per nå.

De to fergene i Lofoten skal være helt utslippsfrie med 85 prosent hydrogen og resten bærekraftig biodrivstoff.

Hydrogen skal fremstilles med lavt klimagassutslipp av lokale tilbydere, ifølge Torghatten.

– Først og fremst er det fem-seks tonn vi skal ha til fergene. Vi håper det blir produsert mer, at det er andre næringer som også kan benytte seg av den produksjonen som kontrakten nå legger til rette for, sier Torkildsen.

Og når hydrogenfergene er i drift på dette lange sambandet, vil det tilsvare CO₂-kutt av 13.000 dieselbiler i året.

Grått, blått og grønt hydrogen Ekspandér faktaboks Produksjon av hydrogen deles inn i grått, blått og grønt.

Grått hydrogen er hydrogen som er laget av naturgass. Denne prosessen slipper ut CO₂.

Blått hydrogen er hydrogen som er laget av naturgass, men hvor CO₂-utslippene fjernes ved hjelp av karbonfangst og -lagring.

Grønt hydrogen er hydrogen som produseres ved å spalte vann, såkalt elektrolyse. Det slipper ikke ut CO₂, men krever masse fornybar energi.

Skeptisk til ny teknologi

Men ordførerne i Lofoten frykter at de nye fergene ikke kommer til å takle vær og vind over Vestfjorden.

BEKYMRET: Værøy-ordfører Susan Berg Kristiansen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK

– Vi er to øysamfunn som er totalt avhengig av en forutsigbar fergeløsning. Jeg er skeptisk til at hydrogendrift skal prøves ut i Vestfjorden, som er et av landets mest krevende fergestrekninger, sier Værøy-ordfører Susan Berg Kristiansen.

Ordførerne i Røst, Værøy og Moskenes husker med skrekk tilbake til 2013, med innfasing av nye gassferger. Uvær satte fergene ut av drift støtt og stadig.

I dag trafikkerer to ferger sambandet og er svært viktig for folk og næringsliv. Spesielt i øykommunene Værøy og Røst.

Fergesambandet på Vestfjorden.

Nå lover Torghatten-direktøren at de skal ta bekymringene på alvor.

Fergene skal kunne gå på alternativt drivstoff i tillegg til at de vil ha reserveferger tilgjengelig.

– Det jeg kan love, er at vi skal gjøre det beste vi kan for å minimalisere den risikoen. Det å starte med helt ny teknologi er ikke uten problem.

I Rogaland på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik er det også planer om fergedrift med hydrogen. Men med begrenset omfang av hydrogen. Overfartstida er om lag ett kvarter, mens overfartstida over Vestfjorden er over tre timer.