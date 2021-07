Styresmaktene vil hjelpe norske verft – men bygger skip i utlandet

– Regjeringen har ført en aktiv og offensiv maritim politikk, og har lagt frem en rekke tiltak for å tilrettelegge for aktivitet ved norske verft. Det er altså feil at regjeringen svikter norske verft. Menons rapport dokumenterer tvert imot at 75 prosent av rederne som kjenner til andre lands finansieringsordninger mener at den norske skipsfinansieringsordningen er bedre eller like god som vilkårene i andre relevante land. Rapporten dokumenterer også at det er et stort og solid tilbud av virkemidler på plass for næringen.

– Dessverre har konkurransesituasjonen for verft i alle land vært krevende de siste årene, men vi har satset offensivt på gode ordninger for norske verft. Blant annet gjennom tildeling av forsvarskontrakter til norske verft, utvidelse av byggelånsgarantiordningen og låneordninger for fornyelse av nærskipsfartsflåten og fiskeflåten, videreføring av skipsfinansieringstilbudet og kondemneringsordninger for skip i nærskipsfart og offshoreskip.