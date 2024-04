Digitaliseringsminister Karianne Tung og energiminister Terje Aasland sa sist veke at Noreg skal «lukke døra» for kryptoutvinning på norsk jord.

– Kryptoutvinning er hefta med store klimagassutslepp, og er ein type verksemd vi ikkje ønsker i Noreg, sa Aasland til VG.

I overskrifta heitte det at regjeringa «slår ned på krypto-datasenter».

Så seint som i 2022 sa Arbeidarpartiet og Senterpartiet nei til eit forslag om eit tilsvarande forbod.

Grunngivinga var at regjeringa ville «unngå eit særnorsk kryptoforbod», og at det var «prinsipielt problematisk å diskriminere datasenter ut frå ei politisk definert samfunnsnytte».

– Regjeringa har villeia

Dei nye signala frå regjeringa vart difor godt motteke blant kritikarar som meiner krypto-mining er «unødvendig» og utan samfunnsmessig gevinst.

Når lovforslaget ligg føre, er responsen ein annan.

Ein gjennomgang hos nettstaden Europower viser at forslaget inneheld ingen konsesjonskrav eller andre mekanismar som er til hinder for krypto-utvinning på norsk jord.

Den einaste «nyheita» er eit krav om at datasenter og kryptofabrikkar må «registrere» seg, men dette er ikkje nyare enn at det blei innført som forskrift i 2022.

Skuldinga frå budsjettpartnar SV er difor klar: Regjeringa har villeia om eit forbod som verken finst eller kjem.

– Det er ikkje mogleg å forby enkeltnæringar, seier digitaliseringsminister Karianne Tung. Foto: William Jobling / NRK

– Målet er å lukke døra

Karianne Tung deltok i Politisk Kvarter tysdag morgon for å svare på skuldingane.

Ho presiserte: Dørlukkinga var ikkje ein del av den nye loven, men uttrykk for ein ambisjon:

– Målet er å lukke døra, sa ho.

Ho la til at det ikkje er mogleg å forby enkeltnæringar og at ein konsesjonsplikt kan få utilsikta konsekvensar.

– No har vi lagt fram ein lov som innfører ein registreringsplikt som gir oss ein oversikt over aktørane.

– Eg er den første europeiske statsråden som gjer det. Då er det rart å bli kritisert for at vi ikkje gjer noko.

Regjeringa vil stoppe krypto-utvinning i Noreg, men SV meiner reglane er for svake. Du trenger javascript for å se video. Regjeringa vil stoppe krypto-utvinning i Noreg, men SV meiner reglane er for svake.

– Det er ei løgnaktig framstilling

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, står fast på at regjeringa har «villeia» folket.

– Om regjeringa ønsker eit kryptoforbod, så er svaret enkelt: Dei kan stemme for forslaget vårt om å gjere nettopp det – forby det, seier han.

Stortinget skal etter planen stemme over SV-forslaget i juni.

Sofie Marhaug meiner kommunikasjonen om kryptoforbod grensar til løgn.

– Det er ei løgnaktig framstilling. Statnett har framleis ikkje fått instruksar om å la vere å gi kraft til meiningslaus kraftsløsing, seier ho.

IKTNorge Fredrik Syversen, direktør strategi- og forretningsutvikling i IKT-Noreg – Vi har lenge vore kritisk til kryptoutvinning, men vi anerkjenner at dette er lovleg verksemd. Registreringsplikta gir kommunar og reguleringsmyndigheiter meir informasjon og høve til å prioritere, og det er bra. Å forby bruk av kraft til verksemd ein ikkje liker er vanskeleg og vil møte motstand fordi det bryt med EØS. Dette veit sjølvsagt dei politiske myndigheitene våre. Caroline Dokken Wendelborg Sigrun Aasland, ZERO-leiar – Kraft og nett må framover prioritere utsleppskutt, og da må regjeringa lage regelverk som både stiller strengare krav til nyetableringar, og som gjer tydeleg kven som kjem fremst i køen når kraft og nett er knapt. Vi kjem gjerne med innspel til dette. NTB Sofie Marhaug, Raudt – Eg reagerte på utspelet i VG, for i røynda inneheld ikkje lova noko som forbyr kryptoutvinning. Det blir berre litt betre kunnskapsgrunnlag for kommunane når dei behandlar planar lokalt. Ole BergRusten / NTB Alfred Bjørlo, Venstre – Det er nesten ikkje til å tru at regjeringa har brukt to år på ingenting for å stoppe krypto på norsk jord – samtidig som Energiministeren også står bom stille i arbeidet med å prioritere bruk av knappe straumressursar i Noreg Annika Byrde / NTB Rasmus Hansson, MDG – MDG har lenge argumentert for at Noreg må ta stilling til kva vi meiner energi skal brukast til. Eit lovverk som hindrar regjeringa i å styre krafta til dei næringane Noreg bør satse på, er veldig lite grøn næringspolitikk. Kryptovaluta er eksempel på ein produksjon som vi sjølvsagt må ha verkemiddel for å plassere langt bak i energi-køen. IKT Norge Bjørn Rønning, dagleg leiar Norsk Datasenter Industri – Vi har forståing for ønsket om å unngå at Noregs energiressursar blir brukte til kryptoutvinning, og at dette er utfordrande å gjennomføre i praksis. Datasenterindustrien i Noreg er samfunnskritisk verksemd som held mobilnett, toglinjer, sjukehus og norske bedrifter i gang. Kryptoutvinning er ein heilt annan bransje som ikkje er velkommen som medlemmer.

Summen av datasenter, hydrogenfabrikkar og meir eller mindre grøne industrietableringar har det siste året skapt uro for at landet blir «støvsoge» for kraft.

– Vi vil ha klare køyrereglar for prioritering i straumnettet. For oss står kryptoutvinning svært, svært langt nede på den lista, seier stortingsrepresentant for Venstre, Alfred Bjørlo.

Han karakteriserer lovforslaget til regjeringa som «pinleg og tafatt».

– Regjeringa gir i praksis grønt lys for kryptofabrikkar i Noreg. Det er flautt, og slik kan vi ikkje ha det.

Kryptovaluta Foto: Grafikk: Tom Bob Peru Aronsen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Du kan kjøpe valutaen på internett og då får du verdien i form av ein kode

Bruken av valutaen går direkte frå person til person, utan mellomledd som til dømes ein bank

Den første og mest kjende kryptovalutaen er Bitcoin

Gjennom datanettverk blir betaling utført med kryptovaluta

Valutaen bruker kryptografi – blant anna for å overføre sikre pengeoverføringar

Med ein vanleg heime-PC, ville det tatt millionar av år å vinne ut éin enkelt bitcoin

Valutaene har ingen sentralbank i ryggen, og ingen har monopol på å lage nye «mynter»

Brønnøysundregistera har ikkje ei eiga næringskode for utvinning av kryptovaluta. Og det er ikkje krav om å rapportere til skattestyresmaktene at du vinn ut kryptovaluta.

Tilbakemeldinga frå næringslivet er derfor at det reint metodisk er vanskeleg å skilje mellom ønskt og uønskt aktivitet i datasentera.

– Ikkje rett fram å regulere ein marknad der utviklinga går så fort

700 meter inne i fjellet og 60 meter under havoverflata ligg Lefdal Mine Datacenter.

Den gamle olivingruva i Stad kommune blei i 2017 omskapt til det største datasenteret i Nord-Europa, og lokka til seg selskap med ulike interesser, mellom anna eit tysk kryptoselskap.

I dag seier dei «konsekvent nei til kundar som driv med krypto».

48.155 har oppgitt at dei eig kryptovaluta Ekspander/minimer faktaboks Talet på personar som på landsbasis førte opp opplysningar om virtuelle eigedelar i skattemeldinga steig til rundt 48.000 personar i 2022 frå rundt 45.000 i 2021. Til samanlikning var talet for 2020 omtrent 15.000. – Over tid har vi sett ein kraftig auke i talet som rapporterer at dei eig kryptovaluta, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Samtidig tyder Skatteetatens eigne anslag på at det berre er 15 prosent av dei som eig kryptovaluta som oppgir dette i skattemeldinga.

– Vi har også eit styrevedtak på at kundar ikkje har lov til å vinne ut kryptovaluta på serverar installert hos oss, seier Jørn Skaane, som er dagleg leiar i datasenteret.

Han legg til:

– Når det er sagt, er det ikkje heilt rett fram å regulere ein marknad der den teknologiske utviklinga går så fort. Eg har derfor forståing for at intensjonen ikkje er så enkel å lovregulere.