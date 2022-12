Regjeringa vil gjere livet surt for kryptofabrikkar

Alfred Bjørlo, Venstre

– Vi er svært utålmodige etter å få på bordet ein revidert datasenterstrategi. Til no har den raudgrøne regjeringa brukt tida på å spenne beina under norsk datasenter-næring, ved å innføre elavgift på alle datasenter under dekke av å skulle ramme kryptovaluta, høgare arbeidsgivaravgift og andre former for auka skatt på norsk datasenter-næring. Regjeringa må no ta inspirasjon av det private investorar i Nordfjord har fått til av grøn verdiskaping i distrikta gjennom Lefdal Mine Datacentre.

Linda Hofstad Helleland, Høgre

– Det viktige for oss er auka verdiskaping og arbeidsplassar, også i distrikta. Vi vil be regjeringa gi ei oversikt over kor mange arbeidsplassar som datasenter skaper i Noreg, og vil ikkje konkludere før vi har den oversikta.