Tirsdag kunne folk i El Salvador gå i butikken å betale med Bitcoin.

Som det første landet i verden, har El Salvador likestilt den digitale valutaen med landets offisielle valuta, som er amerikanske dollar.

Fra nå av må butikker, selskaper og resten av næringslivet akseptere å få betalt i Bitcoin.

Regjeringa mener Bitcoin vil styrke den økonomiske utviklinga i landet og skape flere jobber.

Men skeptikerne er mange. Blant annet har Verdensbanken advart landet mot å innføre Bitcoin, skriver BBC. Eksperter har også påpekt at kryptovalutaen er svært ustabil og at brukerne ikke er beskyttet.

Tirsdag demonstrerte over 1000 personer utenfor landets høyesterett.

President Nayib Bukele har måttet tåle mye kritikk for å ha innført Bitcoin som betalingsmiddel i El Salvador. Foto: Jose Cabezas / Reuters

Dette er kryptovaluta Ekspandér faktaboks Kryptovaluta er virtuell eller digital valuta som er kryptert. Enkelt fortalt er kryptovaluta penger som kun finnes på internett – de har ikke noe direkte fysisk motstykke. Teknologien som ligger til grunn for kryptovaluta kalles blockchain. Denne sørger for at ingen transaksjoner eller avtaler kan skjules, og medfører enkelt og greit at behovet for en mellommann forsvinner. Å lage flere coins (enheter av valutaen) kalles mining. På norsk kalles gjerne det å ”mine” å ”verifisere”. Utviklere verifiserer transaksjoner som skjer i nettverket, og ved å gjøre det får de betalt i stadig færre bitcoins etter hvert som antallet øker. Verifiseringen av nye coins krever enorme mengder datakraft. Algoritmene er ekstremt kompliserte. Hadde en brukt de kraftigste datamaskinene en får tak i hos vanlige elektronikkbutikker, ville en brukt millioner av år for å klare å utvinne én enkelt bitcoin. Prosessen krever så mye energi at om bitcoin hadde vært et land, ville det ranket som nummer 58 i verden når det gjelder strømforbruk. Kilde: fundingpartner.no

Dette er bitcoin Foto: NRK Ekspandér faktaboks Den første kryptovalutaen (digital valuta med desentralisert kontroll) som ble laget, i 2009. Åpent for valutaspekulering via børs. Man kjøper Bitcoin av nett-tjenester som tilbyr dette og oppbevarer dem i en egen digital lommebok. Brukerne kan generere nye bitcoins ved å utføre «mining», gruveutvinning – dette ved å stille datakraft tilgjengelig for nettverket. Benytter offentlig nøkkelkryptering, som blant annet skal forhindre forfalskning. Overføres fra person til person via Internett. Er ikke avhengig av tredjepart, som Paypal eller en vanlig bank. Å betale med bitcoins er i utgangspunktet gratis, men en frivillig avgift kan gi transaksjonen høyrere prioritet. Totalt antall bitcoins er 21 millioner. Se enkel forklaring på Youtube her. Kilder: Bitcoin Norge, Casascius.com, Wikipedia, Svein Ølnes v/ Vestlandsforsking

Digital lommebok

For å bruke Bitcoin må innbyggerne laste ned en app.

Den nye digitale lommeboka har fått navnet Chivo.

De som installerer appen får rundt 260 norske kroner i Bitcoin. Regjeringa håper dette vil få folk i gang.

Men for å få tilgang til Bitcoin kreves Internett. Det er mangelvare i El Salvador.

Av de nesten 6,5 millioner innbyggerne, er halvparten uten Internett og mange har kun sporadisk tilgang, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Kritikere mener at det derfor er de fattigste som kommer til å tjene minst på innføringen.

Neil Wilson er sjefanalytiker i Markets.com. Han sier til Reuters at Bitcoin egner seg dårlig som betalingsmiddel fordi det er temmelig kostbart ved små transaksjoner.

Chivo er navnet på den nye digitale lommeboka som folk kan bruke for å betale med Bitcoin. Ved de mer enn 200 nye Chivo-stasjonene kan folk veksle inn dollar i Bitcoin. Foto: Jose Cabezas / Reuters

Mange forstår ikke hva Bitcoin er

En undersøkelse fra Central American University i El Salvador viser også at kun 4,8 prosent av de spurte forsto hva Bitcoin er og hvordan valutaen brukes, ifølge BBC.

Av de 1282 personene som deltok, sa flere enn 68 prosent at de ikke ville at Bitcoin skulle bli et lovlig betalingsmiddel.

Men regjeringa står på sitt.

Et viktig argument er at over 2 millioner av innbyggerne i El Salvador jobber i utlandet.

Pengene de sender hjem, utgjør hele 20 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Regjeringa mener kryptovalutaen kan spare landet for 400 millioner dollar hvert år – rundt 3,5 milliarder kroner – i gebyrer for penger som blir overført fra utlandet.

En elektronisk prisliste på en Starbucks kafé i hovedstaden San Salvador. Nå kan kunder betale både i dollar og Bitcoin. Sats er forkortelsen for Satoshis, som er den minste enheten av en Bitcoin. Foto: Jose Cabezas / Reuters

Innført uten debatt

Opposisjonspolitiker Johnny Wright Sol er kritisk til loven som tillater Bitcoin. Han sier til BBC at den ble vedtatt nesten uten debatt.

Folk i El Salvador fikk først vite om forslaget da president Nayib Bukele la fram forslaget på en Bitcoin-konferanse i USA. Et par dager seinere, i juni i år, ble loven vedtatt i nasjonalforsamlinga, skriver The New York Times.

President Nayib Bukele mener Bitcoin vil gi mange av innbyggerne tilgang på banktjenester for første gang. I dag er 70 prosent av innbyggerne uten bankkonto.

Han mener også at landet som har høy gjeld, i større grad kan frigjøre seg fra det globale økonomiske systemet ved å ta i bruk Bitcoin.

President i El Salvador Nayib Bukele holdt i juni en TV-tale til folket der han la fram sin plan om å innføre Bitcoin som betalingsmiddel i landet. Foto: El Salvador's Presidency / Reuters