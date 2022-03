Kraft-Noreg samde om ny nettleige – men éin signatur manglar

Niklas Kalvø Tessem, dagleg leiar i Kraftfylka

– Energileddet er viktig for å auke lønnsemda av solceller og gi incentiv til generell energisparing. Samtidig er nettkostnadene store og aukande med elektrifiseringa, så det er viktig å redusere effekttoppane. Det er derfor positivt at nettselskapa og deira organisasjonar kjem forbrukarane i møte med eit kompromiss i denne saka, og det bør lyttast til slike initiativ.

Kristin H. Lind, direktør for Nett og Kraftsystem i Energi Noreg

– For nettselskapa og Energi Noreg har det vore viktig å få på plass eit kapasitetsledd som priser samtidig forbruk og stimulerer til å lade elbil sakte på natt. Dette får vi no til. Vi har diskutert energileddets størrelse grundig og lenge, og er fornøgd med at vi no har fått ein semje rundt dette slik at vi kan kome i gang med eit kapasitetsledd. Det har også stor verdi at vi får ein felles og god informasjon ut til kundane om kva ein slik nettleige betyr, og kva det inneber av behov for endringar i kvardagen. Som stort sett er å lade elbilen sakte på natt.

Jon Evang, miljøstiftinga Zero

– Eg meiner det omforente forslaget balanserer omsynet til å utnytte kapasiteten i nettet på ein smart måte, utan å straffe forbrukarar unødig hardt for høgt straumforbruk i éin enkelttime.

Lars Haltbrekken, SV

– Dette vil styrke satsinga på energieffektivisering og eigenproduksjon av straum via for eksempel solceller.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

– Eg meiner forslaget er betre enn det opphavlege, som bygde på forbruket på ein times straumbruk i løpet av ein månads tid. Samtidig meiner KrF at det ville vere enda betre å fjerne nettleiga heilt og så vil variasjonen i straumprisen vere et sterkt insentiv for å spreie forbruket over hele døgnet.