Utsetter ny nettleie-ordning

En ny nettleie-ordning, som egentlig skulle innføres 1. januar, skal ikke innføres.

Det melder Ap, Sp og SV på en pressekonferanse fredag morgen.

– Vi har i tillegg fått utsatt innføringen av ny nettleieordning, det er viktig, siden denne ordningen har skapt stor usikkerhet hos mange. Avtalen er at den ikke skal innføres våren 2022, så kommer SV til å jobbe videre for at den nye ordningen ikke blir noe av, sa SVs Lars Haltbrekken.