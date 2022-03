Enige om forslag til ny nettleie

– Det vil fortsatt lønne seg å ha en jevn lading av elbilen, spesielt på natta. Men å bruke mye strøm samtidig vil ikke gi et like stort utslag på nettleia som først foreslått, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

15 interesseorganisasjoner er blitt enige med mange store nettselskaper om et forslag til en ny nettleiemodell for boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder.

– Det vil fortsatt lønne seg å ha en jevn lading av elbilen, spesielt om natta og i helgene, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen. Foto: erik m sundt / erik m sundt

– Jeg synes det er godt gjort at vi klarte å finne fram til et kompromiss. For vi var veldig uenige, sier Christina Bu.

Partene er enige om at den faste delen av nettleia skal være mindre, mens en større del skal knyttes til strømforbruket.

Foto: Heiko Junge / NTB

Endringen er et skritt i riktig retning, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen, en bransjeorganisasjon for solenergi-bedrifter.

– For hvis det meste av nettleia di er fastpris, så lønner det seg jo ikke å investere i ENØK, spare på strømmen eller produsere solstrøm, sier hun.

Et skritt i riktig retning også for solenergi, mener daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen. Foto: Kristin Svorte

En times forbruk mindre avgjørende

«Månedsmaks» – systemet med at det høyeste forbruket i én eneste time den ene måneden, skulle avgjøre fastbeløpet i den neste, blir borte. Nettselskapene og organisasjonene er enige om at du skal betale mer for å bruke mye strøm samtidig. Men nivået på kapasitetsleddet eller fastleddet bør ikke bestemmes av forbruket i en enkelttime.

Vil spare kostbar utbygging

Nettselskapene er opptatt av å få oss til å spre forbruket litt mer ut over døgnet, forklarer konserndirektør Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi Nett.

– Får vi til å bruke den ledige kapasiteten, så blir det billigere nettleie enn vi ellers ville fått. Det er bra for lommeboka. Det er også bra for klimaet, for det gir en raskere elektrifisering av samfunnet, sier han.

Mange lader allerede elbilen sin om natta. Det anbefales hvis du har en godkjent ladeboks. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Litt enklere løsning

Endringene i nettleia er blitt kritisert for å være alt for komplisert å forstå. I det nye forslaget skal det fortsatt være høyere nettleie på dagtid enn om natta og i helgene.

Bård Folke Fredriksen, Norske Boligbyggelags Landsforbund. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Men for å gjøre det litt enklere, skal det ikke skilles mellom sommer og vinter, slik den vedtatte forskrifta gjør.

– Dette er et fornuftig kompromiss, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund. Han håper regjeringen vil benytte muligheten til å gjennomgå forskriften for å få «en mer fornuftig nettleie».

Elisabeth Sæther (Ap) er statssekretær i Olje- og energidepartementet. Foto: Anders Martin Helle

– Glad for innspill

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther (Ap), sier det er viktig å få på plass nye nettariffer fordi det både vil spare penger og bevare naturen.

Hun vil ikke ta stilling til forslagene fra organisasjoner og nettselskaper nå.

– Men jeg vil takke for et godt innspill i en viktig sak og jeg lover at det skal få en grundig behandling, sier hun.