Det internasjonale energibyrået (IEA) har rekna med at den globale havvindmarknaden vil vekse med 13 prosent kvart år, og at det vil ha ein samla installert kapasitet på 560 GW i 2040. Ambisjonen til regjeringa er at Noreg skal stå for 30 GW av denne havvind-kapasiteten. Eller med eit enklare bilete: 1500 vindturbinar. I dag er talet 13.

Foto: Heiko Junge / NTB