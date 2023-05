Equinor utsetter videre utvikling av Trollvind på ubestemt tid. Det skriver de i en pressemelding i ettermiddag.

Prosjektet er ikke lenger kommersielt gjennomførbart, skriver de i pressemeldingen.

– Den ideen og det konseptet som vi lanserte i fjor, det legger vi nå til side. Det betyr ikke at Troll og Osebergområdet ikke kan være et aktuelt område for havvind i fremtiden, men som Trollvind ble lansert i fjor, legger vi nå til side, sier Magnus Frantzen Eidsvold, pressetalsperson i Equinor til NRK.

Høye kostnader og en stram tidslinje er noen av årsakene til at Equinor nå ser seg nødt til å utsette prosjektet.

– Dette er skuffende av Equinor. De skylder på økte kostnader men fortsetter planene for Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, og legger til:

– De tar ikke på alvor de konsekvensene kraft fra land har for fastlandsindustrien og vanlige folks strømregning, og prioriterer ikke mulighetene elektrifisering med flytende havvind har for norsk leverandørindustri. Det er alvorlig for Equinors troverdighet i det grønne skiftet.

Plattformen Troll A var en av de som skulle nytte godt av havvindturbinene. Foto: Øyvind Knoph Askeland

Sommeren 2022 lanserte Equinor planene om en flytende havvindpark i Troll-området i Nordsjøen, som ligger 65 kilometer vest for Bergen.

– Dessverre ser vi ikke lenger noen mulighet til å levere på vårt opprinnelige initiativ med å ha en flytende havvindpark i drift i god tid før 2030, sier leder for Fornybar i Norge i Equinor, Siri Espedal Kindem i pressemeldingen.

Målet var at turbinene på Trollfeltet skulle levere strøm til Kollsnes i Vestland, gi lavere priser i bergensområdet og bidra til å elektrifisere oljeplattformen.

I tillegg skulle de fremskynde havvindsatsingen i Norge.

Ikke lenger realistisk

I april i år ble byggestarten for Trollvind utsatt. Da sa selskapet at det ikke lenger var realistisk å få det til innen 2027. Nå er altså hele prosjektet utsatt på ubestemt tid.

Det er Equinor, sammen med partnerne Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPihillips i Troll- og Oseberg-feltene som er aktørene bak disse planene i Nordsjøen.

Ifølge Equinor ble det anslått at Trollvind skulle kunne levere kraft til under 1 krone/kWh. Produksjonen kan bli på om lag 4,3 terawatt timar.