Havvind kan koste deg og meg «fleire titals milliardar»

Alfred Bjørlo, Venstre

– Trollvind-skrinlegginga fortel oss at det neppe er gamle «olje-dinosaurar» som vil gå føre i å drive teknologiutvikling og lønnsemd i flytande offshore havvind. Equinor går med rekordoverskot frå olje- og gassaktivitet med høge klimautslepp samtidig som dei no skrinlegg planar om å investere i ny fornybar teknologi på grunn av for høg finansiell risiko. Dersom Equinor ikkje ser dobbeltmoralen og det problematiske for samfunnet i dette, så må tida vere inne til å bli «tøffare i klypa» overfor oljeselskapa på norsk sokkel, og samtidig satse meir på å sleppe til nye aktørar som har sterkare insentiv og kompetanse til å kutte kostnader i utviklinga av ny teknologi for flytande havvind.

Rasmus Hansson, MDG

– Equinor har fått regjeringa med på å støvsuge fastlandet for kraft i staden for å skaffe krafta sjølv, så oljeselskapa kan kutte utsleppa sine på kostnad av fastlandsnaturen og håpa om nytt grønt næringsliv i Noreg. Som takk droppar Equinor no eit av dei få norske havvindprosjekta dei har reklamert med å drive sjølv. Samtidig druknar dei i krigsprofitt frå Ukraina-krigen, men påstår at dei ikkje har råd til å byggje havvind for å kutte sine eigne klimagassutslepp.

Nikolai Astrup, Høgre

– Vi skulle gjerne sett Trollvind realisert, og meiner regjeringa må vurdere korleis fleire havvindparkar kan realiserast i tilknyting til petroleumsinstallasjonar. Havvind er konkurransedyktig med straum frå gassturbinar offshore, men lèt seg ikkje rekne heim når alternativet er straum frå land. Høgre vil minimere behovet for kraft frå land når utsleppa på sokkelen skal kuttast, og då er havvind ei nærliggjande løysing. Regjeringa må no vurdere korleis vi kan få fortgang i dette arbeidet. Sørlige Nordsjø II burde ha vore bygd ut med hybridkablar. I staden for subsidiar, ville prosjektet ha gitt store inntekter, som mellom anna hadde medført lågare nettleige og at prosjekta kunne byggjast ut utan direktestøtte frå staten. Regjeringa har no invitert Stortinget til å ta stilling til utbygging av Sørlige Nordsjø II basert på tal og premissar som dei sjølv seier er utdaterte. Det er oppsiktsvekkjande og vitnar om dårleg forarbeid frå regjeringas side.

Sofie Marhaug, Raudt

– Eg synest ikkje det er så trist at Trollvind er lagt på is. Det er mest av alt ei konstatering av at det såkalla havvindeventyret er høgst overdrive. Eg tviler på at havvind nokosinne kjem til å bli lønnsamt i Noreg. Eg meiner vi heller bør bruke fellesskapsmidla på storstilt energisparing og -effektivisering. Det veit vi verkar. I staden kappast særleg Høgre og Arbeidarpartiet om å byggje ut og ned med havvind, utan å vite konsekvensane for naturen og fiskeria. Så taler økonomien for seg: Det er ikkje lønnsamt.

Torgeir Knag Fylkesnes, SV

– Dette bør vere ein wake-up call til dei andre politiske partia om at det hastar å gjere det lønnsamt å elektrifisere med flytande havvind. Då må det bli dyrare å ta kraft frå land, og billigare å elektrifisere med flytande havvind. Så er det skuffande av Equinor. Dei skuldar på auka kostnader men held planane fram for Sørlige Nordsjø 2 og Utsira nord. Dei tek ikkje på alvor dei konsekvensane kraft frå land har for fastlandsindustrien og vanlege folks straumrekning, og ikkje prioriterer moglegheitene elektrifisering med flytande havvind har for norsk leverandørindustri. Det er alvorleg for Equinors truverd i det grøne skiftet.

Siv Mossleth, Senterpartiet

– Det er vanskelege tider no med store kostnadsaukar, og det vil vere avvegingar i val av teknologi, kostnader, klimamål og langsiktig næringsutvikling. Dette er noko vi i komiteen no skal jobbe med gjennom behandlinga av saka dei kommande vekene. Målet vårt i havvindssatsingen er å finne løysingar som varetek tilgangen på rein, rimeleg og fornybar kraft for norske heimar og bedrifter som gir arbeidsplassar og næringsutvikling på det norske fastlandet. Dette må skje på ein måte som sikrar sameksistens med andre næringar.