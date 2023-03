Kamp om kva Vestlandsopprøret skal vere

Linda Monsen Merkesdal (Ap), stortingsrepresentant for Hordaland

– At det no blir teke initiativ til auka fokus på Vestlandet, det er eit initiativ vi heiar på. Denne regjeringa har kysten og dens utvikling høgt på den politiske dagsordenen fordi vi veit at Noreg har kompetansen til å ta leiartrøya i det grøne skiftet. Det som kjem frå Høgre og Venstre verkar som eit halvhjarta forsøk på kritikk utan eigne løysingar.

Åse Kristin Ask Bakke (Ap), stortingsrepresentant for Møre og Romsdal

– Lykkes Vestland, lykkes Noreg. Det er på kysten at eventyret startar, og det er miljøa på Vestlandet som gjer at Noreg klarer å omstille seg. Arbeidarpartiet er garantisten for eit trygt arbeidsliv, og vi er opptekne av å skape og å dele.

Marie- Helene Hollevik Brendsdal (Ap), vararepresentant frå Sogn og Fjordane

– Vi skal auke fastlandseksporten med 50 prosent innan 2030, og vi er allereie godt i gang med å hjelpe bedrifter til å skape og eksportere meir. I Årdal er vi godt fornøgd med regjeringa sin innsats for silisiumfabrikken Norsun, det blir det arbeidsplassar av.