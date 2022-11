Tirsdag ble det kjent at regjeringen vil stramme inn på oljeleting.

– Vi kommer ikke til å utlyse 26. konsesjonsrunde i denne stortingsperioden. Det var SV veldig opptatt av, og det har de fått gjennomslag for, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen om statsbudsjettet.

SV har altså fått gjennomslag for å utsettelse. Det vil si at det ikke blir gitt nye tillatelser til å lete etter olje og gass før tidligst 2026 i såkalte umodne områder.

Konsesjonsrunder Ekspandér faktaboks Konsesjonsrunder Det finnes to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel, nummererte runder og tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). De nummererte, ordinære konsesjonsrundene lyses vanligvis ut annenhvert år og omfatter umodne områder. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) lyses ut årlig og omfatter de modne delene av sokkelen. (Kilde: Oljedirektoratet)

Det vil slå dårlig ut for olje- og gassnæringen, og det er negativt for den europeiske energikrisen, ifølge Ståle Kyllingstad.

Han er konsernsjef for IKM-gruppen og styreleder for Norsk Industri.

– Jeg syns det er svært betenkelig at regjeringen gjør knefall for SV. Verden og Europa trenger energi, og vi må lete for å finne mer, sier Kyllingstad.

I første omgang sier Kyllingstad at det er leteselskapene det vil gå hardest utover, men at det vil forplante seg videre.

– Det går egentlig ut over alle. Det vil bli mindre leting, og det vil bli en begrensing i den langsiktigheten som boreselskapene vil ha, sier han.

Reagerer kraftig

Også fagforbundet SAFE reagerer kraftig. Hilde-Marit Rysst, som er leder i forbundet, kaller det en krise.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Dette her er fullstendig uakseptabelt. Vi er avhengig av å ha letelisenser for å finne nye reservoarer for å produsere og for å bistå Europa som den kraft- og energileverandøren vi har lovet at vi skal være.

Hildegunn Blindheim som er administrerende direktør i Offshore Norge mener næringen trenger forutsigbarhet.

– Det er svært bekymringsfullt at budsjettforhandlingene nok en gang svekker og skaper tvil om rammebetingelsene til energipolitikken i en tid det er nødvendig med stabilitet.

Mener det vil ramme norske arbeidsplasser

I pressekonferansen understrekte Jonas Gahr Støre at de vil ha tildelinger i forhåndsdefinerte områder, såkalte TFO-runder

– Jeg vil understreke for Ap, Sp og regjeringen at det er viktig at vi har et høyt nivå, og stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, sa Gahr Støre på pressekonferansen.

Opposisjonspartiet Frp er sterkt kritisk.

Terje Halleland, energipolitisk talsperson i Frp. Foto: Even Lusæter / NRK

– I kveld er det fest i Moskva. Putins regime er de eneste som tjener på at regjeringen og SV nå strammer inn i letingen etter olje og gass. Regjeringen kan umulig ha lært noe som helst av den alvorlige sikkerhetssituasjonen vi står opp i som følge av energipolitikken som er ført i Europa, sier energipolitisk talsperson i Frp Terje Halleland.

Han mener utsettelsen vil ramme norske arbeidsplasser, verdiskapning og eksport av kritisk viktig energi til Europa.

– Norges styggeste bidrag til klimakrisa

Men ikke alle er misfornøyde med dagens nyhet. Anja Bakken Riise som er leder i Fremtiden i våre hender håper at konsesjonsrundenes tid er forbi.

– Det er dypt urettferdig at Norge gjennom sin oljeutvinning leverer klimaendringer på løpende bånd til land som ikke har mulighet til å beskytte seg. Det på høy tid at vi tar steg i riktig retning, et skritt bort fra oljealderen.

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender. Foto: André Børke

Hun mener at nå må det investeres i fornybar energi som skaper jobber og som leverer energien vi trenger.

– Fossil energi er Norges styggeste bidrag til klimakrisa. Et viktig gjennomslag for miljøbevegelsen kom allerede før budsjettavtalen, nemlig at presset for å skrote oljefeltet Wisting har lyktes. At SV nå også sikrer at 26. konsesjonsrunde utsettes gjennom hele stortingsperioden tar oss enda et stykke videre i omstillingen.

23. juni 2021 fikk sju selskaper tilbud om andeler i totalt fire utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i 25. konsesjonsrunde.

Ståle Kyllingstad mener vi trenger gass for å supplere miljøvennlige vind- og solenergi.

– Alle ser nå at verden og særlig Europa trenger energi, og det er ikke tvil om at vi som land er det beste alternativet for tiden. Jeg synes det er veldig, veldig trist.