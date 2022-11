Torsdag trappet hundrevis av misfornøyde oppdrettsansatte opp utfor Stortinget. Beskjeden var klar: De er ikke fornøyd med regjeringens forslag til grunnrenteskatten, også kjent som lakseskatten.

– Jeg frykter at vi mister arbeidsplassen vår. At den blir lagt ned og flyttet til utlandet, i stedet for at vi faktisk får foredlet fisken her.

Det sier Tove Olsen som jobber på Lerøy Fossen på Vestlandet. Men det er ikke bare sin egen arbeidsplass hun er bekymret for.

– Vi bor på en liten øy, og jeg er redd for at dette vil ha veldig mye å si for alle som bor her. Det tror jeg ikke regjeringen helt forstår.

Hun har jobbet i bedriften i 24 år, og vet ikke hva hun skal gjøre dersom hun mister jobben.

– Dette er den eneste jobben jeg har hatt. Hvis den blir lagt ned, så har jeg ikke råd til å ha huset lengre, sier Olsen.

– Jeg håper regjeringen utsetter grunnrenteskatten til neste år, så alle parter kan sette seg ned og komme frem til enighet. Det er det som er den norske modellen.

Tove Olsen har jobbet med fisk i 24 år, nå er hun redd for å miste arbeidsplassen sin og hvordan det vil påvirke øysamfunnet hennes på Vestlandet. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– De har gått for langt

Hun får støtte fra Kristian Flesvik Selbekk, som jobbet for Salmar.

– Det er ikke bare oss det går utover, men også de små lokalsamfunnene. Det er viktig å bevare samfunnene på kysten, alt kan ikke sentraliseres.

– Hvordan vil en eventuell permittering ramme deg?

– Da vil jeg bli sittende igjen med masse gjeld, fordi jeg har akkurat kjøpt meg hus, sier Selbekk.

Han mener det er viktig at også arbeiderne blir hørt i debatten.

– Jeg mener at lakseskatten er idiotisk. Jeg forstår hva regjeringen ønsker å oppnå, men jeg synes de har gått altfor langt.

Kristian Flesvik Selbekk jobber til daglig hos Salmar, og er nå redd han mister jobben. Han mener laksedebatten er helt idotisk. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Forbundene har ikke konkludert

Til tross for flere protester fra næringen, har finansminister Trygve Slagsvold Vedum vært klar på at grunnrenteskatten vil bli innført fra første januar.

Forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Anne Berit Aker Hansen, håper imidlertid regjeringen vil gjøre noen justeringer.

– Vi mener at det forslaget som er lagt fram kommer til å sette arbeidsplasser i fare, sier hun.

– Med det forslaget som ligger på bordet nå så er det en stor fare for at vi ender opp med å være en råstoffleverandør i stedet for å bearbeide fisk i Norge.

Ifølge Klassekampen er LO i ferd med å gjøre en snuoperasjon fra nei til ja for grunnrenteskatten. Det skal skyldes at enkelte særforbund nå har endret standpunkt.

– Det er en helt normal høringsprosess som pågår nå. Verken LO eller forbundet har konkludert i den prosessen. Så registrerer jeg at det er mange innspill og utspill i media, det tar jeg foreløpig til etterretning, sier Hansen til NRK.

Forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Anne Berit Aker Hansen, frykter at arbeidsplasser blir flyttet ut av Norge. Foto: Ilja C. Hendel

– Blir et rent NAV-helvete

Salmar-ansatte Adrian Nilsen Myhre og John Morten Venås hadde også møtt opp i hovedstaten for å uttrykke sin misnøye for grunnrenteskatten.

– Hvis bedriften vi mister jobben blir det vanskelig å skaffe seg en ny, sier Myhre.

– Det blir et rent NAV-helvete da tenker jeg, sier Venås.

De er begge klar på at de ikke ønsker lakseskatten, og frykter at de da må flytte fra Frøya.

– Vi har bodd her ganske lenge og skapt et liv her. Hvis vi må flytte må vi starte helt på nytt, sier Myhre.

Torsdag demonstrerte over 200 personer utenfor Stortinget mot lakseskatten. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Regjeringen vil styrke Havbruksfondet

Forslaget til grunnrenteskatt har vekket reaksjoner blant flere ordførere langs kysten som frykter at det vil ramme lokalsamfunnene.

Mens andre igjen har anklaget oppdrettsnæringa for å komme med skremselspropaganda.

Torsdag ble det kjent at regjeringen foreslår å styrke Havbruksfondet, som deler ut penger til oppdrettskommuner, med 800 millioner kroner ekstra i år.

Ekstrabevilgningen kommer i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, skriver Dagens Næringsliv.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at kystkommunene skal sitte igjen med mer penger. Foto: Aurora Berg / NRK

– Kystkommunene skal sitte igjen med mer penger. Derfor legger vi nå inn 800 millioner kroner ekstra og øker kommunenes andel av auksjonsinntektene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og c.

I 2020 og 2021 ble det delt ut 3,25 milliarder kroner fra Havbruksfondet til kystkommunene. I år og neste år økes summen til 3,59 milliarder. Uten ekstrabevilgningen ville altså kommunene fått mindre.

– Vi kan allerede nå konstatere at vertskommunene kommer bedre ut i 2022 og 2023 enn de gjorde i 2020 og 2021, til tross for at auksjonene ga noe mindre inntekter, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).