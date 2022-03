Frp vil justere ned norsk klimamål

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– Vi er enige med Frp i at sokkelen ikke bør elektrifiseres med kraft fra land, men mener det er oljeselskapene, ikke politikerne, som må velge metode for utslippskuttene. Utslippene fra sokkelen må selvsagt kuttes som avtalt. Alternativet er enda større kutt på land, og det vil sannsynligvis være enda mer krevende, på toppen av allerede ambisiøse mål om 55 % innen 2030. Disse kuttmålene krever at regjeringen kutter utslippene med 3 millioner tonn per år, fra og med i år, og fortsette i denne takten. Det er ingen tid å tape. Omstilling og utslippskutt er allerede utsatt for lenge, derfor er også kvotekjøp en dårlig løsning.

Terje Aasland, olje- og energiminister

– Regjeringen vil utvikle petroleumsindustrien, samtidig skal utslippene fra sokkelen videre ned. Regjeringens mål er å kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030. Hovedvirkemidlene for å få ned utslippene på norsk sokkel er kvoteplikt og CO2-avgift. De høye utslippskostnadene gir selskapene en sterk og kontinuerlig egeninteresse av å redusere utslippene. Nå arbeides det i næringen med en rekke større og mindre tiltak for å redusere utslippene. Hvor store utslippsreduksjoner som utløses av dette fram mot 2030 er i dag usikkert. Det samme er kostnadene ved å nå 50 prosent kutt i 2030 som vil være summen av alle enkelttiltak som gjennomføres. Regjeringen ønsker å utvikle olje- og gassindustrien videre, og for å lykkes med det må klimagassutslippene ned.

Benedicte Solaas, Norsk olje og gass

– Norsk olje- og gassbransje har satt seg svært ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050. Vi forholder oss til enhver tid til det myndighetene vedtar og jobber derfor systematisk for å innfri regjeringens og stortingets vedtak om at olje- og gassbransjen skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Likevel er det ikke slik at hele sokkelen skal elektrifiseres, men også med en reduksjon på 40 prosent innen 2030 vil elektrifisering være hovedvirkemiddelet frem mot 2030. Bransjen arbeider med å modne fram bedrifts- og samfunnsøkonomiske prosjekter og vil ikke elektrifisere for enhver pris. Vi er opptatt av å finne løsninger og å ha en konstruktiv dialog med myndigheter, fagforeninger og det øvrige næringslivet for å sikre at vi når klimamålene samtidig som vi utvikler industrien både på land og til havs.

Jørn Prangerød, Fellesforbundet

– Det er ingen tvil om at vil bli krevende å nå Stortingets mål om 50 prosent reduksjon innen 2030, men det er i tråd med kravene også på andre områder/sektorer i norsk økonomi. Det er ikke nødvendigvis lettere der. Min påstand er at Norge eller Stortingsflertallet ikke vil klare klimaforpliktelsene uten at vi klarer reduksjonen i petroleumssektoren som står for 27 prosent av de norske utslippene.

Runar Rugtvedt, Norsk Industri

– Utfordringen fra Stortinget om ytterligere kutt for å nå 50 % reduksjon har industrien tatt, og industrien ser på hvordan dette kan innfris gjennom revisjon av klimaplanene og konkrete løsninger. Det er krevende å nå dette på åtte år, og elektrifisering av ytterligere produserende felt er helt avgjørende for å nå dette. Ikke alle felt vil være riktig å elektrifisere både på grunn av levetid for feltet og kostnader. Norsk Industri støtter viktigheten av elektrifisering fra land som et avgjørende delmål.

– På sikt vil en massiv havvindsatsing og utbygging av store havvindparker kunne gi kraft både til produserende oljefelt og ny kraft til land. Selv med å få hoveddelen av kraft fra havvind fra 2030 og utover, er oljeproduksjon avhengig av å ha stabil kraft fra land, i perioder når det ikke er nok vindressurser. Derfor vil investeringer i kraftkabler til feltene på sokkelen frem mot 2030 være en god investering også for fremtiden da det muliggjør vekslingen mellom vindkraft og vannkraft. Disse kraftkablene vil også fremover være viktige deler av et fremtidig havnett som er godt integrert mot landnettet og nett på tvers av sokkelgrenser. En sokkel med svært lave utslipp i produksjon vil være en viktig konkurransefaktor i et marked som vil ytterligere forsterke kravene til bærekraft i årene fremover. En energisokkel med lave utslipp fra olje- og gassproduksjon, stor kraftproduksjon fra havvind og storskala produksjon av blått hydrogen fra naturgass, vil befeste Norge som en stor og viktig energileverandør både globalt og til Europa spesielt.

Sigrun Aasland, Zero

– Det som virkelig var forhastet i denne sammenheng, var å fremforhandle en oljeskattepakke som har gjort potensielt ulønnsomme prosjekt lønnsomme. Å redusere ambisjonen fra 50 til 40 prosent utslippskutt på norsk sokkel vil gjøre det umulig å nå norske klimamål i 2030. Så har kraftsituasjonen blitt stadig mer anstrengt. Derfor har ZERO foreslått at gjenværende kraftbehov for elektrifisering av plattformer må løses med havvind. Vi er i en situasjon nå med stort press på økonomien, på arbeidskraft og råvarer, og enda større behov for mer fornybar kraft raskt. Da er det en ekstra dårlig ide å stimulere oljenæringen for å utvikle nye felt som verden ikke trenger.

Une Bastholm, MDG

– Dette er et elendig forslag fra Frp, oljeindustrien forurenser mer enn alle norske privatbiler til sammen og må holde løftene sine om utslippskutt. Men det må skje uten at de bruker opp fornybar kraft fra land.

– Vi er imot å gå tilbake på målene om å kutte utslippene på sokkelen, men vi er av den oppfatning at det ikke skal skje med kraft fra land – som i dag synes å være den foretrukne løsningen. Vi må halvere utslippene på bare åtte år, skal vi unngå de verste konsekvensene av klimaendringer, som rammer de mest sårbare i verden aller hardest. Da må også oljeindustrien ta ansvar, men ikke ved å tømme kraftsystemet for fornybar strøm. Den kraften bør vi bruke på å bygge nye, grønne arbeidsplasser, til norske husholdninger og til å kutte utslipp i Norge og Europa, ikke til å pumpe opp olje og gass.