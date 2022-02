Dagens debatt om elektrifisering av sokkelen har en tjuefem år lang forhistorie av politisk konflikt.

Elementene har vært de samme som nå: Kampen for å nå klimamål, finnes det nok kraft, og er kostnadene for staten og oljeselskapene akseptable.

Likevel kom den aller første beslutningen nærmest av en tilfeldighet:

Den enorme Troll A-plattformen som ble klargjort for å produsere gass fra Trollfeltet i 1996, var så tung og hadde et så stort reisverk at et gasskraftverk på toppen av konstruksjonen ble uhensiktsmessig. Det ble besluttet å koble på strøm fra land i stedet.

Dermed dukket en teknisk løsning plutselig opp: Elektrifisering av norsk sokkel.

Elektrifisering av sokkelen Ekspandér faktaboks Det er vedtatt at 16 plattformer skal få kraft fra land. Dette vil redusere utslippene med 3,2 millioner tonn CO₂. Fram mot 2030 er målet et kutt på mellom seks og sju tonn i året. I tillegg til de 16 feltene som enten drives med kraft fra land eller hvor dette er vedtatt, er seks andre prosjekter i planleggingsfasen. Disse er på Troll B, Troll C, Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør, Sleipner og Melkøya landanlegg. I regjeringsplattformen til Ap og Sp («Hurdalsplattformen») står det at regjeringen skal sørge for videre elektrifisering av olje- og gassfelt. Elektrifisering av hele sokkelen vil kreve om lag 15 TWh i året. Dette utgjør om lag 10 prosent av det totale årlige forbruket i Norge. I rapporten «Elektrifiseringstiltak i Norge» anslår NVE at en økning av kraftforbruket med 23 TWh vil øke den gjennomsnittlige kraftprisen med 7–10 øre per kWh. Det betyr rundt 2000 kroner ekstra i året for en gjennomsnittlig husholdning. I stortingsmeldingen om verdiskaping fra norske energiressurser, den såkalte Energimeldingen, heter det at den globale klimaeffekten av elektrifisering er usikker: «Kraft fra land reduserer utslippene fra norsk sokkel. Effektene på utslippene på kort og lang sikt på europeisk og globalt nivå er mer usikre», står det i stortingsmeldingen. I et svar fra 2021 skriver Olje- og energidepartementets (OED) at «effekten på de globale utslippene av disse annenordenseffektene ved økt bruk av kraft fra land er usikker». Spørsmålet om elektrifisering av sokkelen har vært gjenstand for flere offentlige utredninger. «Elektrisitet fra land til olje- og gass­virksomheten» (1997); «Kraftforsyning fra land til sokkelen, Muligheter, kostnader og miljøvirkninger» (2002) og «Kraft fra land til norsk sokkel» (2008). På oppdrag frå departementet leverte Oljedirektoratet rapporten Kraft fra Land i 2020.

Med 369 meter lange bein måtte vekta ned for at konstruksjonen ikke skulle knele. Løsningen ble å droppe gasskraftverket om bord på Troll A. Foto: Equinor

Det politiske bakteppet var at de stadig økende utslippene fra petroleumssektoren gjorde det umulig for Norge å nå sitt klimamål innen 2000. Politikerne hadde undervurdert oljefeltenes levetid, og dermed mengden av CO₂-utslipp.

I ulike etapper de nærmeste årene ble det likevel langt fra en rettlinjet fortelling. I en reportasje i DN Magasinet fra 2014 blir det listet opp en serie av feilbeslutninger og kriser som forsinket prosessen med elektrifisering.

Støtten til å elektrifisere sokkelen slår sprekker

Kriser

Etter Troll A vurderte Oljedirektoratet og NVE nye elektrifiseringsprosjekter, men konklusjonen var at det ble for dyrt. Nok en gang var det feltenes levetid som ble undervurdert og kostnaden per redusert tonn CO₂-utslipp dermed overvurdert.

Det ble tildelt nye lisenser og en lang rekke felt kom i gang uten elektrifisering,

Neste store runde ble under den rødgrønne regjeringen i 2007.

Tross politisk vilje både i regjering og gjennom klimaforliket samme år, ble det heller ikke den gang gjennomført elektrifisering.

Beregningene fra både SSB og NVE viste seg i ettertid kraftig å undervurdere både tilgangen på kraft og prisen på klimakvoter i EU. Dermed ble analysen at elektrifisering kun ville føre til import av strøm produsert på kullkraft.

Med andre ord ingen global utslippsreduksjon. Elektrifiseringen ble bremset igjen.

Edvard Grieg-feltet er et oljefelt som ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 180 km vest for Stavanger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den neste og største konflikten kom etter at feltene på Utsirahøyden med kjempestore petroleumsressurser ble funnet.

Statoil konkluderte etter hvert med en begrenset elektrifisering, på grunn av kostnadene. Den rødgrønne opposisjonen aksepterte ikke regnestykkene, og Frps oljeminister Tord Lien måtte i mai 2014 godta at Venstre og KrF skapte flertall for en områdeelektrifisering av alle plattformene på Utsira-høyden, ikke bare Johan Sverdrup-plattformen.

Når ikke klimamålene

Parisavtalen som ble inngått under klimatoppmøtet i 2015, endret spillereglene i klimadebatten.

Gard Lindseth, Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H), politisk rådgiver Jens Frølich Holte skåler, idet delegasjonen er på fest etter at en ny klimaavtale ble vedtatt i Paris i 2015. Foto: Berit Roald / NTB

Nå skulle hvert enkelt land forplikte seg til nasjonale kutt og rapportere til FN. Den nye Støre/Vedum-regjeringen har i tillegg skjerpet klimamålene til 55 prosent utslippskutt for hele økonomien innen 2030.

Alle kutt skal skje nasjonalt.

Utslippene fra petroleumssektoren er 13,2 millioner tonn CO₂ per år (2020), og utgjør 27 prosent av alle norske utslipp.

Uavhengig av hva man tror om den globale klimaeffekten av elektrifisering, er det krevende å peke på alternative realistiske utslippskutt innen åtte år.

Beslutninger i akutte kriser

Prissjokket på strøm i høst og vinter har skapt et opphetet debattklima. Spør oljeminister Marte Mjøs Persen og Jonas Gahr Støre om det.

Sett utenfra er frykten at beslutninger som fattes nå med langsiktige konsekvenser kan bli preget av behovet for å løse en akutt krise.

Var beslutningen om å kun føre strøm fra det kommende havvindanlegget i Nordsjøen inn til Fastlands-Norge et slikt utslag?

Næringsminister Jan Christian Vestre (f.v.), olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum la i forrige uke frem regjeringens satsing på havvind. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ingen utenom aktørene selv vet det sikkert, men det er betimelig å stille spørsmålet.

I hvert fall var begrunnelsen fra Trygve Slagsvold Vedum da vedtaket ble presentert, dominert av behovet for å bidra til lavere strømpriser i Norge.

Men strømmen kommer til Norge tidligst om seks til sju år. Og så må man spørre om et anlegg på grensen til Danmark med lange øverføringskabler er det ideelle prosjektet for å skaffe strøm til fastlandet?

Skjerpet krav til elektrifisering

Dersom den akutte energikrisen preget beslutningen om havvind, er det i så fall ikke første gang.

Da pandemien våren 2020 førte til oljeprisfall og galopperende ledighet, vedtok Stortingsflertallet en skattelettepakke for oljenæringen som virker i økonomien langt inn på 2020-tallet.

Olje- og gassprisene er for øvrig – knapt to år senere – rekordhøye.

Da utvalget publiserte sin uttalelse for et par uker siden , kom økonomene med Steinar Holden i spissen , med en sjelden advarsel om de framtidige effektene av oljeskattepakken:

«En skattelette i kjølvannet av et kraftig oljeprisfall kan også føre til forventninger om nye skatteletter ved fremtidige oljeprisfall. Slike forventninger kan føre til økt risikotaking hos oljeselskapene, og til at det gjennomføres letevirksomhet som er samfunnsøkonomisk og statsfinansiell ulønnsom.»

I den samme oljeskattepakken vedtok stortingsflertallet , inkludert FRP, at utslippene fra sokkelen skulle reduseres med 50 prosent innen 2030,sammenlingnet med 2005-nivå. Til da hadde målet vært 40 prosent. I bransjen frykter mange at denne siste økningen av ambisjonene kan være uklok . Skal en nå dette målet risikerer man at prosjekter med kort levetid eller svært høye kostnader blir elektrifisert , uten tilstrekkelig samfunnsnytte. Muligens er det feil, men konsekvensen av denne endringen ble heller ikke utredet da skattepakken ble vedtatt i Stortinget i juni 2020.

Rydd opp i debatten

Med utgangspunkt i historikken med feilkalkuleringer og langsiktige beslutninger tatt i akutte krisesituasjoner, fornemmer jeg et behov hos mange (som ikke selv er aktører):

Vi må rydde opp i argumentene som kastes inn i den offentlige debatten:

Bare slik kan man skille mellom politiske vurderinger og fakta.

Og spørsmålene er mange:

Hvordan påvirker utenlandskabler strømprisene – betydelig eller marginalt?

Hva vil kraftsituasjonen være om 5- 10 år?

Hva er et realistisk veikart for å nå klimamålene innen 2030?

Vil en kostbar elektrifisering føre til reduserte klimautslipp globalt?

Hvorfor er en makspris på strøm lite fornuftig?

Mange venter på bedre svar. Og det haster.