SISTE:

En 25 år gammel mann er dømt for sovevoldtekt i 2018 og for grov seksuell omgang med en mindreårig.

To menn på 23 og 24 år er også dømt for grov seksuell omgang med en mindreårig.

Flertallet av retten mener at de tiltalte burde sjekket med opp i alderen til jenten, selv om hun selv hevdet at hun var over seksuell lavalder.

– De tiltalte bygget ikke på noe annet enn fornærmedes egne opplysninger, sa dommeren.

Dommen i den mye omtalte voldtektssaken i Bergen leses nå opp i Hordaland tingrett. Fremdeles gjenstår ett tiltalepunkt.

Fem menn i 20-årene satt på tiltalebenken i rettssaken som skapte kaos både i rettssalen og sosiale medier.

De fem mennene er tiltalt for tre ulike seksuallovbrudd.

Tre av mennene sto tiltalt for grov voldtekt av en kvinne. Dette er sakens mest alvorlige tiltalepunkt.

Ifølge tiltalen skal mennene ha bundet kvinnen fast for så hatt seksuell omgang med henne på en fest i Bergen i 2021.

Før domsavsigelsen forteller forsvarer Maria Hessen Jacobsen hvordan hennes 24 år gamle klient har det. Han er en av dem som står tiltalt for grov voldtekt.

– Det har vært fryktelig vanskelig for ham, og han er veldig spent på utfallet.

Hilde Cecilie Matre er bistandsadvokat til den fornærmede kvinnen. Hun forteller at hennes klient ikke er til stede i retten i dag, men at hun ser frem til en avgjørelse.

– Det blir godt for alle med en avgjørelse. Det er ikke lett for noen å vente.

Bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre i Hordaland tingrett. Foto: Valentina Baisotti / NRK

En av mennene sto også tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente i 2020 sammen med to av de andre tiltalte. En av disse to sto i tillegg tiltalt for en sovevoldtekt i 2018.

Alle fem har hele tiden nektet straffskyld.

Dette er tiltalen:

Mann (23) tiltalt både for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre, og for seksuell omgang med en mindreårig jente i 2020.

Mann (24) tiltalt for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (26) tiltalt for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (24) tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020.

Mann (25) tiltalt både for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020 og for voldtekt sommeren 2018.

Statsadvokat Benedicte Hordnes er aktor i saken. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Aktor ba om fem år for gruppevoldtekt

De fem tiltalte tilhører samme miljø i Bergen. Gjennom rettssaken beskrev aktor Benedicte Hordnes et miljø preget av dyre klokker, dyre biler og gruppesex.

Da hun la ned påstanden sin, ba hun om følgende for de tiltalte:

Aktor sin påstand: Ekspander/minimer faktaboks Mann (23) tiltalt for grov voldtekt og seksuell omgang med barn under 16 år: Aktor ba om fem år og seks månader i fengsel.

Mann (24) tiltalt for grov voldtekt: Aktor ba om fem år i fengsel.

Mann (26) tiltalt for grov voldtekt: Aktor ba om fem år i fengsel.

Mann (25) tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år: Aktor ba om ett år i fengsel.

Mann (25) tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år og sovevoldtekt: Aktor ba om tre år i fengsel.

Alle forsvarerne la ned påstand om frifinnelse.

Hengt ut i sosiale medier

Saken har fått mye oppmerksomhet, spesielt blant unge rundt om i landet.

Under rettssakens første dager i mai, møtte mange unge opp for å følge saken fra et tilhørerrom i tingretten.

Men ikke alle respekterte forbudet mot å ta bilder og filme det som skjer i rettssalen. Det førte til at

Rettssaken ble avbrutt flere ganger og resulterte i tre anmeldelser. Årsakene var blant annet lekkasjer fra rettssalen og eksponering i sosiale medier.

Både navn og bilder på flere av de involverte ble lekket. Etter hvert ble dørene lukket for publikum.

Slike plakater ble hengt opp og lagt ut i Bergen. Plakatene viste fullt navn og adresse på de fem tiltalte mennene. Foto: Privat

Dette satte ikke en stopper for eksponeringen. Plakater med navn og adresser på de tiltalte ble hengt opp i Bergens gater før siste uke i retten.

Både aktørene i retten og jusprofessorer har gått ut i media og sagt at de aldri har sett noe liknende.