Politiet fikk 16.18 melding om en luftfartsulykke i Loen i Stryn.

Like etter takeoff krasjet en person med paraglider i fjellveggen.

Mannen i 30-årene døde i ulykken. Det bekrefter politiet i en pressemelding. De pårørende er varslet.

Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde.

– Vi fikk inn melding fra noen vitner som sa at en paraglider hadde, like etter takeoff, tatt en 180-graders sving og gått rett inn i fjellveggen, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen.

Luftambulansen på stedet. Foto: Bengt Flaten / Fjordingen

Vedkommende er hentet ut fra stedet.

Luftfartsulykken skjedde i et bratt og ulendt område. Dette gjør at vedkommende har måttet løftes ut av redningshelikopter på stedet.

Redningshelikopter og samtlige nødetater rykket ut til stedet.

Spesielle forhold på stedet

Det var flere som skulle hoppe fra samme sted, og som var vitne til hendelsen.

Det var høye temperaturer tirsdag. Kombinert med spesielle vindforhold blir det mer turbulens i lufta.

– Det var vedkommende klar over, men det kan gi en del uønskede reaksjoner i lufta som gjør at du må agere på en annen måte, sier innsatsleder Roger Gundersen.

Politiet har fremdeles ressurser på ulykkesstedet, og har startet etterforskning av hendelsen.

Det er tatt beslag i utstyret som han fløy med, og politiet skal sjekke det for feil.

Roger Gundersen er innsatsleder på stedet. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Flere dødsulykker samme sted

Loen er et av landets mest populære steder for basehopp. Luftsportutøvere fra hele verden kommer tilreisende til de attraktive fjellene.

Men det er ikke første gang det skjer dødsulykker eller redningsaksjoner på stedet.

– Vurderer dere å gjøre restriksjoner på hopping på stedet?

– Per nå så er det ikke noe vi ønsker å legge restriksjoner på, men vi har kommunikasjon med luftsportsmiljøet og tar vurderinger sammen med dem, sier Gundersen, og legger til:

– Men så må man ikke glemme hvor utrolig mange som hopper her hver eneste dag, så det antallet er forsvinnende lite i forhold til den aktiviteten som er på stedet.

Siden 2019 har det vært fire dødsulykker der.

– Dette er like trist hver gang. Det går inn på oss, alle som er på jobb og vi som er rundt her. Det er tungt hver gang det skjer ei ulykke, sier daglig leder i Loen Skylift, Richard Grov.

Redningshelikopter var også på plass. Foto: Loen Skylift

I 2023 omkom en mann i 30-årene etter en ulykke med en speedglider på samme sted.

– Luftsport har et risikoelement i seg, og vi har prøvd å legge til rette så godt vi kan i samarbeid med utøvere og Luftsportsforbundet. Vi har tre hoppepunkt oppe på Hoven med forskjellige vanskelighetsgrader på. Så blir det til sjuende og sist opp til hver enkelt utøver å vurdere ferdigheter opp mot risiko. Det er vel det jeg kan si om det her, sier han.

En rapport etter denne ulykken vil bli analysert av luftsportmiljøet, ifølge han.

Richard Grov forteller at de skal gjøre en debrif av hendelsen. Foto: Oddmund Reisæter Haugen

Grov tror det kan bli vanskelig for enkeltsteder å regulere hoppingen.

– Det er individuelle personer som oppholder seg i dette området, og ved å stenge ned et tilrettelagt område, er det en viss risiko for at vi flytter aktivitet til mer usikre områder. Da kan det hende effekten vil være det stikk motsatte av det vi ønsker å oppnå.