Mandag møtte de fem tiltalte mennene i 20-årene i Hordaland tingrett.

Alle fem nektet straffskyld da tiltalen ble lest opp.

Tre av mennene er tiltalt for grov voldtekt av en kvinne. Ifølge tiltalen skal mennene ha bundet kvinnen fast for så hatt seksuell omgang med henne.

Voldtekten skal ha skjedd på en fest i Bergen i januar 2021.

En av de tre mennene er også tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente sammen med to andre menn.

Jenten var under 16 år da den seksuelle omgangen skjedde i Bergen i januar 2020.

De tiltalte kjenner hverandre og tilhører det samme miljøet.

Under rettssakens første dag ble navnene på de tiltalte spredt og sendt direkte på sosiale medier.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Mann (23) tiltalt både for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre, og for seksuell omgang med en mindreårig jente i 2020.

Mann (24) tiltalt for grov voldekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (26) tiltalt for grov voldekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (24) tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020.

Mann (25) tiltalt både for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020 og for voldtekt sommeren 2018.

– Hobby å ha sex med flere

Aktor Benedicte Hordnes nevnte i sin innledning at politiet på et tidspunkt etterforsket fem saker. Sakene involverte de fem tiltalte og fire fornærmede jenter.

– Da så man en guttegjeng med det til felles at de var interessert i dyre biler og hadde som hobby å ha sex med flere sammen. Altså alt fra to til fire gutter på en jente, forklarte Hordnes.

Aktor Benedicte Hordnes tegnet et alvorlig bilde av mijøet Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Tre av sakene ble senere henlagt på bevisets stilling.

– Det er lov å ha sex med flere. Det gjør det ikke straffbart, svarte advokat John Christian Elden.

Elden forsvarer mannen som er tiltalt for begge de nevnte hendelsene. Han understrekte i tillegg at rettssaken kun handler om tiltalepunktene. Ikke om de henlagte sakene.

Advokat John Christian Elden forsvarer en av de tiltalte mennene. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Slet med å forklare seg i retten

Den fornærmede kvinnen var svært preget da hun skulle forklare seg om gruppevoldtekten.

Hun startet med å fortelle om festen i 2021, og timene før voldtekten fant sted.

– Det er siste gangen jeg kan huske at jeg var skikkelig glad.

På spørsmål fra aktor, svarte kvinnen at hun var litt forelsket i en av de tiltalte. Dette var grunnen til at hun deltok på festen.

Denne mannen er også tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig.

Den aktuelle kvelden i 2021, skal han ha spurt kvinnen om hun ville være med på trekant.

– Det sa jeg klart og tydelig nei til. Jeg regnet med at det ble respektert. Da svarte han; slutt å være så kjip.

Kvinnen forklarte at hun ble ganske full gjennom kvelden.

Fornærmet kvinne: – Bedre å dø

På et tidspunkt skal hun og den tiltalte mannen ha gått inn på et rom sammen for å ha sex.

– Det neste jeg husker er at det er tre gutter der. Alt er veldig overveldende. Det var akkurat som at de visste hva som skulle skje, mens jeg ikke ante noe.

Kvinnen gråt mens hun fortalte hvordan hun ble bundet fast og voldtatt.

– Jeg tenkte det var bedre å dø enn å oppleve det jeg opplevde.

Kvinnen dro til voldtektsmottaket dagen etter. Noen dager senere anmeldte hun voldtekten.

Det er satt av åtte dager til saken i Hordaland tingrett. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Anmeldte gammel voldtekt

Elden stilte spørsmål ved om kvinnen ga signaler underveis i voldtekten.

Han understrekte at hun forklarte i avhør at grunnen til at voldtekten stoppet, kan være at hun ga uttrykk for at hun ikke ønsket det.

Etter at tiltalen mot de fem mennene ble omtalt i media, anmeldte en ny kvinne en annen av mennene for en voldtekt som skal ha skjedd sommeren 2018.

Denne mannen er også tiltalt for seksuell omgang med den mindreårige jenten.

Mann publiserte video fra retten på sosiale medier

Underveis i rettssaken ble en mann tatt i å filme deler av rettssaken.

Mannen skal ha filmet og delt video fra den fornærmede kvinnenes forklaring på Instagram.

Han skal i tillegg ha delt en video som viser de fem tiltalte mennene, og delt navnene deres.

– Vi fikk tak i ham og fikk tatt ham ut av rettssalen med klar beskjed om å slette opptakene. Så ble han vist bort fra tingretten, sier sikkerhetsleder i Hordaland tingrett, Per Erik Kolstad.

Kolstad sier rettens administrator hadde gitt klar beskjed om at lyd- og bildeopptak ikke er tillatt. Han mener det er uvanlig at det blir filmet på denne måten.

Mannen får ikke mulighet til å komme tilbake i tingretten så lenge rettssaken varer.

Det er satt av åtte dager til rettssaken i Hordaland tingrett.