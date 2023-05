Overgrepstiltalt mann (24) la ut Instagram-bilde: «Blitt tiltalt for seksual lovbrudd? Ring meg!»

– Det kan virke som om han ikke forstår alvoret i saken, sier bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre.

Hun representerer kvinnen som skal ha blitt voldtatt av tre menn på en fest i Bergen i 2021.

Saken er én av tre overgrepssaker som går sammen i Hordaland tingrett. På tiltalebenken sitter totalt fem menn, alle i samme miljø i Bergen.

Et miljø hvor dyre biler og gruppesex står i sentrum, ifølge aktor.

Begge de to første dagene av rettssaken ble avbrutt fordi navn på de involverte var spredt på nettet.

Da dag tre startet, hadde et nytt bilde dukket opp på Instagram.

Denne gangen var det en selfie fra en av de tiltalte, en 24-åring som er tiltalt for seksuell omgang med en jente under seksuell lavalder. Mannen skal ha utført overgrepet sammen med to andre menn.

Bildet får bistandsadvokat Matre til å reagere.

– Når dette kommer, er det en hån mot det vi prøver å stoppe. Altså spredningen av navn på de to fornærmede klientene mine. Det bare ødelegger, sier hun.

– Det kan også bidra til å tøye grensene, når man får inntrykk av at en tiltalt synes det er greit.

– Om noen skal ha sex, vil gjerne de andre kameratene bli med

Aktor Benedicte Hordnes har beskrevet de tiltalte som en guttegjeng som har som hobby å ha gruppesex.

Onsdag brukte hun mye tid på å spørre om guttegjengen sitt forhold til sex.

– Vi har hatt mye trekanter, sa en 24 år gammel mann som er tiltalt for gruppevoldtekten, det mest alvorlige overgrepet i saken.

I løpet av den tredje dagen i retten, forklarte både den andre og den tredje tiltalte seg.

Aktor brukte store deler av dagen på å lese opp hva 24- og 26-åringen har sagt i avhør etter hendelsen.

– Det ligger litt i naturen deres at om noen skal ha sex, vil gjerne de andre kameratene bli med, leste aktor.

Mye oppmerksomhet blant unge

Saken får mye oppmerksomhet i Bergen. Spesielt blant unge.

Det er en rekke unge mennesker som følger rettssaken fra en annen rettssal i bygget.

En stor del av publikum ser ut til å være bekjente av de tiltalte mennene.

Flere av de tiltalte mennene ser ut til å være i godt humør når retten ikke er satt.

Det ser også ut til at de tiltalte følger med på hva som legges ut om saken i sosiale medier.

– Ikke blitt tvunget

De tre mennene ga relativt like forklaringer i retten. Forklaringene var helt ulike fra den fornærmede sin.

Alle ble av aktor tatt for å si andre ting i retten enn hva de sa i avhør to dager etter hendelsen.

– Jeg var veldig stresset i det avhøret, sa 24-åringen.

Aktor spurte så 24-åringen om de sier noe annet i retten for å tilpasse seg hverandres forklaringer.

Dette benektet han.

Den tiltalte 24-åringen skal ha sagt i avhør at guttegjengen har mye trekanter.

Den tiltalte hevder i retten at han ble med inn på rommet på grunn av et inntrykk han satt med.

– Jeg regner med at hvis de ikke ville hatt meg der, så hadde jeg lest det på dem. Det var ingen avvisning da jeg fulgte etter, sa han.

Da aktor spurte hva som tilsa at den fornærmede ønsket å ha sex med flere, svarte han:

– Det virket som det var stemning for det. Hun sa «bind meg, bind meg».

Aktor fortsatte å grave i hva som skjedde på soverommet, også under forklaringen til den tiltalte 26-åringen.

Hun spurte spesifikt om hvorfor forklaringen hans er så ulik den fornærmede sin.

– Det er ikke helt sant at dette er en voldtekt. Hun har gjort disse tingene, men hun har ikke blitt tvunget til det.

Mot slutten av rettsdagen, ble også den fornærmede kvinnens psykolog innkalt som vitne. Her ble det bedt om lukkede dører.

Unge jenter

Også alderen til jentene som mennene både omgås med og har sex med, ble et tema.

Aktor trakk frem at mange av dem er rundt fem og seks år yngre enn de tiltalte. Dette gjaldt også flere av jentene på den aktuelle festen.

– Jeg tenker ikke at det er barn, men jeg kan forstå at det ser rart ut, sier den 24 år gamle tiltalte.

– Er det noe grunn til at dere er med så unge jenter?

– Jeg har ikke noe formening om at det skal være så unge jenter. Jeg hadde ikke kontroll på hvor gamle de var.

– Det var du som hadde festen, sa aktor.

– Hvem som helst kunne være der, svarte han.