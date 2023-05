Spreiing av namn på dei tiltalte blei igjen tema under rettssakas sjuande dag i Hordaland tingrett.

Saka, der fem menn står tiltalt for ulike brot på seksuallova, har fått mykje merksemd i sosiale medium dei siste vekene.

Tidlegare har tilhøyrarar i rettssalen spreidd namn og bilete av dei tiltalte på sosiale medium.

No har også plakatar med namn og adresse på dei tiltalte blitt observert i og utanfor Bergen.

Bilete av plakatane blei også spreidd på Snapchat, ifølge forsvarar Jacobsen. Foto: Privat

«Heng dei ut»

Det var forsvararen til ein av dei tiltalte, Maria Hessen Jacobsen, som fortalde om plakatane då rettssaka starta onsdag.

– Det er ein pågåande rettssak her inne i rettssalen, men også der ute. Eg kan ikkje gjere noko med det, men det påverkar sjølvsagt rettssaka, seier Jacobsen.

Ho er usikker om det finst fleire plakatar enn dei to dei har fått tilsendt bilete av.

På plakatane står det, i tillegg til namn og adressa, oppmodingar til å henge dei tiltalte ut og «få dei til så sjå seg over skuldra resten av livet!!!».

Dei tiltalte skal no melda plakatane til politiet.

Tiltalte: Føler seg allereie dømd

Ein av dei fem tiltalte seier til NRK at det er vanskeleg å sjå at namnet hans blir sprett på sosiale medium og på plakatar i byen.

– Det er kjipt. Det verkar som folk ikkje skjønnar forskjellen på tiltalt og dømd. Me er allereie dømd i mange sine auge, seier han.

Det er også blitt spreidd ein video der ein av dei tiltalte blir snakka til i ein butikk.

Under forklaringa fortalde ein tredje tiltalt at han er redd for å gå ut og derfor held seg heime.

La ut TikTok om sex med 16-åringar

Tre av dei totalt fem mennene står tiltalt for seksuell omgang med ei mindreårig jente. Dei fire skal ha hatt gruppesex då jenta var 15.

Det var denne tiltalen som var tema under rettsaken i dag.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Mann (23) tiltalt både for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre, og for seksuell omgang med en mindreårig jente i 2020.

Mann (24) tiltalt for grov voldekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (26) tiltalt for grov voldekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (24) tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020.

Mann (25) tiltalt både for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020 og for voldtekt sommeren 2018.

Under forklariga til ein av dei tiltalte vart sosiale medium og videoar på TikTok og Snapchat tatt opp.

Aktor, Benedicte Hordnes, viste fram videoar frå tiltalte sin eigen TikTok-konto, der han tullar med å ha sex med 16-åringar.

– Tar du det at du er tiltalt for å ha sex med mindreårige seriøst, spurte aktor den tiltalte.

– Ja, eg tar det seriøst. Det er openbert at dette er tull og humor, forklarte den 25-årige mannen.

