I dag er det siste dag i den mykje omtala rettssaka, der totalt fem unge menn står tiltalt for seksuallovbrot mot tre unge kvinner i Bergen.

På grunn av kaos i både rettssal og sosiale medium har rettssaka blitt utsett, og Hordaland tingrett opna difor dørene 2. pinsedag.

I dag er det prosedyrar i dei to siste tiltalane, der totalt tre menn står tiltalt for å ha hatt gruppesex med ei 15 år gammal jente.

I tillegg er ein av dei tre tiltalt for å ha valdtatt ei kvinne då ho sov.

Aktor meiner eit år i fengsel er rett straff for dei mennene som skal ha hatt sex med 15-åringen.

Ein av dei er også tiltalt for grov gruppevaldtekt. Aktor meiner han bør straffast med 5 og eit halvt år i fengsel for begge tiltalepunkta.

Sprikande forklaringar

Aktor Benedicte Hordnes, la dei sprikande forklaringane til dei tre tiltalte mennene til grunn då ho prosederte under rettssaka i dag.

– Forklaringane til dei tiltalte har endra seg frå då dei forklarte seg i avhøyr første gongen, til dei forklarte seg no, sa ho.

Blant anna drog ho fram forklaringa til ein av dei tiltalte, der han i avhøyr fortalde at han hadde hatt sex med jenta i senga saman med dei andre. Han fortalde ingenting om sex andre stadar i huset.

I retten fortalde han det motsette; at han ikkje hadde sex med jenta på soverommet saman med dei andre, men på badet, aleine.

Ein video av dei to nakne saman på badet har blitt brukt som bevis i saka.

Den sprikande forklaringa meiner aktor er bevis på at mennene ikkje snakkar sant og at dei har endra forklaring for å sleppe unna straff.

– Dei har hatt sex i fellesskap, det er det ingen tvil om, sa aktor under prosedyren.

Ingen av mennene erkjenner straffskuld.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Mann (23) tiltalt både for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre, og for seksuell omgang med en mindreårig jente i 2020.

Mann (24) tiltalt for grov voldekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (26) tiltalt for grov voldekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (24) tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020.

Mann (25) tiltalt både for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020 og for voldtekt sommeren 2018.

Tiltalte: Trudde ho var 16 år

Gjennom forklaringane til dei tiltalte og den fornærma har alder vore eit sentralt tema.

Visste dei tre mennene at jenta var under 16 år? Og gjorde dei nok for å finne ut av alderen hennar?

Dei tre mennene har forklart at dei trudde jenta var over 16 år. Ein av dei har også forklart at han spurte om legitimasjon før dei hadde sex.

– Det er ein underleg ting å spørje om, sa aktor under forklaringa til den tiltalte førre veke.

Ho legg legg til grunn at forklaringane til dei tiltalte heller ikkje her er truverdige, og at dei ikkje gjorde nok for å finne ut av alderen til jenta før dei hadde sex med ho.

Bistandsadvokat Ingrid Aksnes ba om mellom 100.000 - 150.000 kroner i oppreisningserstatning frå kvar av dei tiltalte.

Meiner 5 år er rett for gruppevaldtekt

På fredag prosederte aktor for tiltalen som gjeld grov gruppevaldtekt.

Tre menn står tiltalt for å ha saman valdteke ei ung kvinne på fest. Valdtekta skal ha vore valdeleg og grov.

– Dette skjer med høg intensitet, det skjer brutalt, sa aktor fredag.

Ho meiner dei tiltalte visste at dei oppnådde den seksuelle omgangen med tvang.

Derfor meiner ho at fem år er rett straff for dei mennene som står tiltalt.

I retten på ein helligdag

Siste dag i retten hamna på 2. pinsedag på grunn av forseinkingar.

Blant anna har tre hendingar i forbinding med rettssaka blitt meldt til politiet:

Spreiing av tiltalen med namn på dei tiltalte og dei fornærma på sosiale medium.

Ein video bergensartisten Kamelen delte på sine sosiale medium, der han snakkar til ein av dei tiltalte på ein butikk og blant anna spør om han «liker å valdta barn».

Plakatar med namn og adresse på dei tiltalte som vart hengt opp i bergensområdet.

Sorenskrivar Håkon Rastum i Hordaland tingrett seier det er sjeldan at rettssaker går føre seg på helgedagar.

– Det er svært uvanleg, for å seie det rett ut. Det skjer at me har rettsmøte på raude dagar, men det er fengslingar.

Siste rettsdag måtte skje i løpet av langhelga, blant anna fordi forsvarar John Christian Elden skal representera i ei anna sak i Høgsterett tysdag.

Høyr meir om saka i NRK-podkasten Oppdatert: