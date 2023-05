Gruppevoldtektssaken i Bergen: Anmelder spredning av navn på fornærmede

Spredning av navn og bilder ble tema i Hordaland tingrett også under rettssakens andre dag.

Mandag ble navnene på de tiltalte spredt og sendt direkte på sosiale medier.

Mot slutten av rettsdagen på tirsdag kom det frem at en versjon av tiltalebeslutningen var blitt spredt i sosiale medier.

Det ble tatt en pause i rettssaken, som følge av hendelsen.

Bistandsadvokatene til to av de fornærmede kvinnene i saken bekrefter til NRK at de har anmeldt forholdet.

De vet ikke mer om hvem som har spredt informasjonen i dag.

Rettssaken går i Hordaland tingrett. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Forskjellige historier

– Hun setter seg på sengekanten, tar hendene foran i kryss og sier vær dominant. Så sier hun «bind meg, bind meg». Det var noe hun ønsket, noe hun sa.

Slik beskriver den tiltalte 23-åringen kvelden i 2021.

Sammen med to andre kompiser står han tiltalt for grov voldtekt på en fest i Bergen den aktuelle kvelden.

I rettssakens andre dag forteller han en helt annen historie enn den fornærmede kvinnen.

Hun var svært preget da hun forklarte seg om det hun beskrev som en gruppevoldtekt i rettssakens første dag.

Kvinnen beskrev at hun ble bundet og slått.

– Det var akkurat som at de visste hva som skulle skje, mens jeg ikke ante noe.

Tiltalte: – Det var noe hun ønsket

23-åringen står tiltalt med fire andre menn fra det samme miljøet, i det som er en alvorlig sak med flere voldtekter.

Da rettssaken startet denne uken, nektet alle fem straffskyld.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Mann (23) tiltalt både for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre, og for seksuell omgang med en mindreårig jente i 2020.

Mann (24) tiltalt for grov voldekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (26) tiltalt for grov voldekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (24) tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020.

Mann (25) tiltalt både for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020 og for voldtekt sommeren 2018.

Under sin forklaring beskrev den tiltalte mannen den fornærmede kvinnen som klengete på den aktuelle festen i januar 2021.

Han hevdet at den fornærmede kvinnen tok tak i armen hans og førte ham inn på soverommet.

Ifølge 23-åringen kom de to andre tiltalte inn på rommet kort tid etter.

Ord mot ord

Aktor Benedicte Hordnes trakk frem en rekke tilfeller hvor den tiltalte hadde sagt noe annet i avhør enn det han sa i retten i dag.

Hun nevnte også at den tiltalte i avhør sa at kvinnen ikke var negativ til trekant. I retten beskrev han henne som positiv til det, og som en initiativtaker.

– Jeg har fått inntrykk av at hun tullet med det, og snakket om det som om det skulle være et spennende tema for henne.

Den fornærmede kvinnen skal ha blitt bundet med dette beltet på en fest i 2021. En av de tiltalte forklarte i dag at hun ønsket det. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Stemningen i rettssalen ble anspent da aktor understrekte forskjellene i forklaringene til den tiltalte og den fornærmede.

– Jeg mener hun snakker usant. Min oppfatning er at det ikke har foregått noe ulovlig på det rommet. Men det er en ord mot ord-sak. Dere må jo ta ett ord og tro på de dere tror på, sa den tiltalte.

Den tiltalte insinuerte også at saken kanskje ikke har preget kvinnen så mye som hun selv ga uttrykk for.

På spørsmål fra dommeren om hvorfor forklaringene deres er forskjellige, begrunnet den tiltalte det med at hun kan ha følt seg avvist.

Gruppesex og filming

På rettens første dag beskrev aktor de tiltalte som en guttegjeng med interesse i dyre biler og som hadde som hobby å ha sex med flere sammen.

Tirsdag ble flere skjermdumper fra sosiale medier, der den tiltalte har diskutert gruppesex med kompiser, lagt frem i retten.

Det ble også vist bilder og skjermdumper fra seksuelle handlinger, som var på tiltaltes telefon. Flere av skjermdumpene så ut til å vise den tiltalte.

Statsadvokat Benedicte Hordnes er aktor i saken. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Aktor stilte en rekke spørsmål om hvordan de tiltalte flere ganger endte opp med å ha sex flere gutter med en jente.

– Vi har blitt kjent med jenter som har hatt lyst til å prøve de tingene, svarte den tiltalte.

Han påstod at han hadde spurt jenter om samtykke. Både til seksuelle handlinger og til å filme seksuelle handlinger.

Videre ble han spurt om jenter som er interessert og kanskje også beruset, kan føle seg presset til handlingene.

– I denne saken kan jeg tenke meg at hun har vært forelsket og gjerne da har ønsket å strekke seg langt for å gjøre meg fornøyd. Det kan være en dårlig kombinasjon sammen med alkohol når det er mye følelser inni bildet.

Alderen til jentene som de tiltalte mennene har hatt sex med, ble også et tema. Den tiltalte beskrev at flere av jentene de hadde sex med var i alderen fra 16, 17 år og oppover.