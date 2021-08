Færre unge vil stemme KrF: – Kjernesakene appellerer ikke mest til unge

– Det er klima og miljø som er den viktigste saken, sier Idun Fjeld (23).

Hun er kristen, men har ikke tenkt å stemme KrF i høstens stortingsvalg. De er ikke tydelige nok i klimapolitikken, ifølge henne.

KrF har slitt med oppslutningen over lengre tid. På NRKs supermåling for august får KrF 3,1 prosent oppslutning, og havner dermed under sperregrensa.

Enda verre gjør partiet det blant de yngste velgerne.

Av dem i aldersgruppen 17 til 29 år, er det kun 2,1 prosent som har svart at de vil stemme på KrF.

Idun Fjeld, Marius Mersland og Sara Louise Emmerhoff sier det er forståelig at KrF gjør det dårlig blant unge velgere. Foto: Andrea Ånestad

– Appellerer ikke til unge

Idun Fjeld, Marius Mersland (23) og Sara Louise Emmerhoff (26) er alle tilknyttet frikirkemenigheten Salt i Bergen.

– Det er kanskje et signal om at kjernesakene til KrF ikke er de sakene som appellerer mest til unge velgere, sier Mersland når han får høre resultatene av NRKs måling.

Emmerhoff påpeker at KrF er opptatt av kontantstøtte og eldreomsorg.

– Dette er saker som ikke er så relevante for mange unge ennå, sier hun.

– Også har det kanskje noe å gjøre med at de valgte å gå til høyresiden, sier Fjeld.

Hun tror KrF ville fått flere velgere dersom de hadde valgt å støtte Arbeiderpartiet, heller enn å gå inn i den borgerlige regjeringen i 2018.

Eldre kjernevelgere

– KrF har en utfordring fordi deres kjernevelgere, de mest aktive kristne, blir eldre og eldre, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Han forteller at KrF har mistet velgere over flere år. Det gjelder særlig unge velgere, sier han. Der kun 17 prosent av KrF-velgerne ved forrige stortingsvalg var yngre enn 30 år, var andelen 22 prosent i 2009, ifølge Bergh.

4 prosent av velgerne i gruppa 20-24 år stemte KrF ved sist stortingsvalg, ifølge SSB.

Unge velgere har over tid blitt mer og mer sekulære, og er derfor i mindre grad en del av KrFs kjernevelgere, forklarer Bergh.

Johannes Bergh har forsket på både unge velgere og kristne velgere. Han sier det er en trend at stadig færre unge stemmer på KrF. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– I tillegg er de opptatt av saker som kanskje andre partier har profilert seg tydeligere på. Det gjelder særlig miljø- og klimasaken, sier han.

Ifølge valgforskeren er KrF nødt til å henvende seg til nye grupper av velgere, dersom de skal forbli et viktig parti i norsk politikk.

– Hvis vi skal tro på meningsmålingene, så ligger de an til å gjøre et historisk dårlig valg, sier Bergh.

– Ikke bekymra

I Hordaland går KrF tilbake med ett prosentpoeng på NRKs supermåling sammenlignet med juni.

Dersom det blir resultatet, vil ikke KrFs førstekandidat Dag Inge Ulstein komme inn på Stortinget.

Ulstein erkjenner at oppslutningen blant de unge ikke er god nok. Likevel er han optimistisk få uker før valget.

Dag Inge Ulstein mener KrF har en politikk for alle generasjoner av velgere. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Mange av våre førstekandidater er også tidlig i 20-åra. De er involvert i politikken, og har en god politikk for nettopp de unge, sier Ulstein.

– Er du bekymra for partiets framtid med tanke på den lave oppslutningen blant unge?

– Jeg møter veldig mange samfunnsengasjerte unge mennesker som er opptatt av klima, rettferdighet, internasjonal solidaritet. Det er nettopp det KrF står for. Her ønsker vi virkelig å engasjere enda flere i det som er den beste politikken.

– Er du bekymra?

– Jeg er ikke bekymra. Jeg er faktisk veldig intent for å nå ut med den gode politikken til KrF. Vi skal gjøre alt vi kan for å nå ut til så mange som mulig før valget, sier Ulstein.