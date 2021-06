Erna holder stand, men regjeringskollegene sliter i vest

Erna Solbergs popularitet ser ikke ut til å dabbe vesentlig av i egen landsdel.

Mens partiet sliter med oppslutningen i andre deler av landet, befester Høyre posisjonen som største parti i NRKs ferske supermåling.

Venstre og KrFs langvarige formsvikt gjør likevel at de borgerlige kan miste landsdelen som har gått under tilnavnet «den blå gullkysten».

– Vestlandet er selvsagt utrolig viktig for en valgseier. Det viste seg for åtte år siden da vi fikk den borgerlige regjeringen, sier andrekandidaten for Høyre i Hordaland, Ove Trellevik.

NRKs supermålingar Ekspandér faktaboks Før stortingsvalet i 2021 gjennomfører NRK fire supermålingar. 600 veljarar i kvart av dei 19 valdistrikta blir spurde om kva parti dei vil stemme på.

Kvar gong blir resultata fra dei 11.400 intervjua samla til ei stor, nasjonal måling som NRK publiserer. I tillegg presenterer vi enkeltmålingane frå kvart av dei 19 distrikta.

Funna i distriktsmålingane blir delte på førehand med region- og lokalaviser som er interesserte.

Målingane blir publiserte i slutten av april, første halvdel av juni, midten av august og veka før valet 13. september.

Norstat gjennomfører målingane for NRK.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Ikke bare medvind

Olje- og energiminister, samt nestleder i Høyre Tina Bru, gleder seg over gode tall for Høyre i regionen.

«Det er utrolig hyggelig å se at Høyre fremdeles er Vestlandets desidert største parti, med en tredjedels flere mandater enn Arbeiderpartiet», skriver hun i en SMS.

ALENE I BLESTEN: Olje- og energiminister og nestleder i Høyre, Tina Bru, vil kjempe for gjenvalg på borgerlig side til siste stemme er avgitt. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Men det er ikke bare medvind for Høyre på Vestlandet.

Sogn og Fjordane er unntaket som bekrefter regelen; der gjør partiet nok en krisemåling, og den rødgrønne siden ligger an til å gjøre reint bord.

– Hva tenker du om at høyre holder stand på Vestlandet, men samtidig se at de borgerlige er i ferd med å miste fotfestet her?

«Vi vet at målinger bare er målinger, så vi gir oss ikke før siste stemme er avgitt i september. Jeg har troen på et borgerlig samarbeid til høsten. Dette har vi snudd før», skriver Bru.

Høyres tredjekandidat i Møre og Romsdal, Monica Molvær jubler over de gode tallene.

– Hvorfor tror du Høyre gjør det så sterkt i denne målingen?

– Det har jo aldri blitt bygget mer vei enn det blir gjort nå. Vi har fått vedtak om 700 statlige arbeidsplasser til fylket, og det har blitt økt satsing på elever som faller utenfor undervisningen på grunn av pandemien, sier hun.

Nasjonalt taper imidlertid den sittende regjeringen mot de rødgrønne.

Der ligger de borgerlige partiene ligger an til å få 65 mandater på Stortinget. På snittet av målingene i juni 2017 hadde de fire partiene samlet 78 mandat.

Mandatfordeling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med nåværende Storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 45 mandater, endring −4 45 −4 H H: 42 mandater, endring −3 42 −3 SP SP: 34 mandater, endring +15 34 +15 FRP FRP: 19 mandater, endring −8 19 −8 SV SV: 14 mandater, endring +3 14 +3 R R: 8 mandater, endring +7 8 +7 MDG MDG: 3 mandater, endring +2 3 +2 KRF KRF: 3 mandater, endring −5 3 −5 V V: 1 mandat, endring −7 1 −7 Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

22 mot 20 til de rødgrønne

Selv om Erna gjør det godt i Vestland, står hun altså ganske alene.

Hennes allierte i KrF og Venstre taper flere utjevningsmandater til SV og Rødt i NRKs ferske supermåling.

Samlet betyr det at de rødgrønne stiller med 22 mot 20 mandater fra de fire vestlandsfylkene.

– Målingen er omtrent som forventet, litt under der vi ønsker å være, fortsatt ikke over sperregrensen, men vi nærmer oss. Vi jobber på og jeg tror vi skal klare det denne gangen også, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Hvordan skal dere jobbe frem mot stortingsvalget?

– Det er viktig å få frem mulighetene i det grønne skiftet, som kan gi Vestlandet en stor konkurransefordel ved å bygge nye bedrifter og få den maritime næringen inn i fremtiden, sier han.

BLÅSER BORT?: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) kjemper mot sperregrensa på Vestlandet. Foto: Tore Linvollen / NRK

SV stjeler mandater fra Ernas allierte

Mens Venstre kjemper mot sperregrensen, gjør SV i Hordaland en solid fremgang med en oppslutning på 9,8 prosent.

Det gir andrekandidaten Sara Bell en fast plass på Stortinget.

– Det er veldig gode nyheter fordi det viser at folk ønsker seg SV-politikk og ikke en sentrumsregjering med bare Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er god vind i seilene for et rettferdig Norge og en rødgrønn regjering, sier hun.

Samtidig gjør Rødt det godt på målingene.

– Hvordan skal du sikre at venstrevelgerne går til dere og ikke til Rødt?

– Hvis man skal få til en regjering med en slagside på venstresiden av politikken, så bør man stemme på et parti som er villig til å gjøre en jobb i et regjeringssamarbeid, sier hun.

Taper lokalt

Nasjonalt stiller Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene med 79 mandater. Dersom regjeringssamarbeidet inkluderer SV, har den rødgrønne sida 93 mandater.

Det er langt flere enn de borgerlige regjeringspartiene.

Lokalt er det ingen grunn til å juble. I Hordaland mister Arbeiderpartiet ett av fire mandat.

MOTIVERT: Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, møter skuffende Vestlandstall med blant annet fergeløfter. Foto: Camilla Helen Heiervang / NRK

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er likevel motivert:

«Vanlige folk på Vestlandet vil merke på lommeboka at det er en Ap-ledet regjering. Da blir det halverte fergepriser, billigere barnehage og SFO og grønne industriløft i alle fylkene.», skriver hun i en SMS.